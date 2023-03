Artista deja obra inconclusa tras ser agredida

Caleba

Noticias

Martha Priego Carrera, es una artista queretana que participó en el proyecto del municipio de Querétaro denominado M100-2023 en la que se expondrán 100 obras de arte en homenaje a 100 mexicanas destacadas, sin embargo, no terminó su obra que haría en homenaje a María Salguero, cartógrafa mexicana cuyo proyecto se basa la creación del primer mapa virtual de feminicidios en México, ya que el martes pasado, cuando iba a terminar su pieza, fue agredida por un automovilista cuando ella circulaba en bicicleta, el hombre la intentó ahorcar cuando las personas que, en ese momento pasaban por ahí, se dieron cuenta de la agresión, se lo quitaron de encima.

La joven de 29 años relató que como a mediodía se dirigía al Alameda para concluir su obra cuando al circular en su bici por Avenida Universidad y Ezequiel Montes, un automovilista, quien presuntamente cometió una infracción vial, le empezó a cerrar el paso por lo que se hicimos de palabras ya que estuvo a punto de golpearla con el auto.

“El tipo empezó a acelerar, a intimidarme y a obstruir mi camino, en mi reflejo, reaccioné pegándole a su espejo (retrovisor) pero no le pasó nada, el tipo no dudó en bajarse del auto y se fue directo a ahorcarme, entre la multitud, el tráfico y todo, afortunadamente la gente vio, me auxilió y mientras él me garró el cuello me dijo: ‘no por ser mujer no puedo hacerte nada’”.

Por fortuna, narró, las personas que se dieron cuenta se lo quitaron de encima y afortunadamente llegó la Policía, quien, a su vez, le mandó a una unidad de violencia de género por lo que posteriormente acudió a la Fiscalía para denunciar el incidente.

“Ayer me pasé casi todo el día en Fiscalía intentando que se abriera carpeta de investigación, pero desafortunadamente cuando llegué, la fiscal (mujer) me dijo que no era un delito tan grave porque estaba viva (ríe de nervios) y que tampoco lo podía catalogar como violencia de género porque no tenía relación con esta persona, que porque no había antecedentes entre nosotros, pero sí es violencia de género porque mientras me ahorcaba mencionó que no porque fuera mujer creía que no podía hacerme nada”.

La bióloga de profesión enfatizó en la fiscal no quería abrir carpeta y pretendía que llegara a un acuerdo con el conductor, perdón ella no quise ceder.

“La verdad me siento con medio, nunca me había pasado algo así, agredida de esa manera, digo sí como ciclistas, pero ese es otro tema que sufrimos a diario y no pasa más de que nos piden el claxon, nos cierren el paso o nos avienten el carro, pero jamás, que un tipo se bajara con esa facilidad y con esa ira de agredir a alguien”.

Sobre el actuar de la fiscal, refirió que quizás la mujer esperaba que la ahorcaran para poder iniciar la carpeta de investigación por lo que abra la investigación porque él le dijo que iba a contrademandar.

Priego Carrera detalló que la pieza que expuso en la Galería Alameda es en homenaje a María Salguero, una mujer en crear el primer mapa virtual de feminicidios en México.

“Ella hizo un proceso de investigación en el cual recaudó información de muchas chicas a las cuales nunca se les dio la clasificación de feminicidio o quedó inclusa su investigación y mi obra representa un poco las fichas de las chicas asesinadas, los boletines y las notas de periódicos para que no se olvide su nombre, ni rostro.