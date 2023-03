La igualdad de oportunidades, la mayor lucha de la mujer: Karina Antuñano

Por Laura Valdelamar

Para la señora Karina Antuñano de Sosa, el Día Internacional de la Mujer, es una fecha muy importante donde conmemoramos el trabajo y lucha por un reconocimiento e igualdad social, celebramos a la mamita en casa, la mujer en la oficina, la mujer que maneja un taxi, la mujer que es policía, la mujer que cuida a su familia, todas deben ser reconocidas desde el lugar en que laboren.

Con la mirada fija, la presidenta del Sistema Municipal DIF de Corregidora, expresa que más que celebrar, es reconocer a esas luchadoras sociales que han logrado un cambio en nuestra sociedad, día a día para un mejor futuro para todas las mujeres en el mundo,

La también licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad del Valle de México, expresó que desde hace más de 19 años trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y se desempeña como Analista Coordinador de Guarderías.

“Es un trabajo de mucha responsabilidad ya que justamente como lo dice el puesto, superviso que las guarderías operen de acuerdo a los reglamentos existentes, que cumplan cabalmente con todos los permisos aplicables como vistos buenos de protección civil, de salubridad, de bomberos, licencia sanitaria, que sus instalaciones sean las adecuadas, con todo eso damos tranquilidad a los padres de familia que están dejando a sus pequeños en lugares seguros.

Esposa, madre, hija, trabajadora, a pregunta expresa, comenta que estos roles son un balance difícil, sin embargo se logra con el apoyo de su esposo, Roberto Sosa Pichardo, y con una gran sonrisa habla de sus hijos, Roberto y María Paula, que son el motor de su vida.

“Tengo dos hijos que son el motor en mi vida Roberto y María Paula, no es por nada, pero son dos personitas súper responsables en sus actividades y eso ayuda que sea más fácil la administración de los tiempos y aparte el tiempo que convivo con ellos trato que sea de la mayor calidad, con mucho amor y comunicación.

Al cuestionarla sobre la mayor lucha que enfrenta la mujer, refirió que para ella es la igualdad de oportunidades en todos los sentidos, en la educación, en el trabajo, a una vida sin violencia.

Resaltó que en la equidad de género se ha logrado mucho a lo largo de historia, no estamos como antes, pero debe ser un trabajo que se tiene que realizar día a día

La señora Karina Antuñano de Sosa apuntó que desde su trinchera como presidenta del Sistema Municipal DIF, con su equipo de trabajo, apoyan a la sociedad de Corregidora, principalmente a las mujeres quienes buscan más la atención, y con lo que está en sus manos apoyar.

“Apoyando dentro de lo que este en mis manos tanto en lo personal, profesional, emocional y económico, siendo empática con cada una de ellas, impulsando a que luchen por lo que para ellas es importante, siempre buscando el bien común”.

El 8 de Marzo debe celebrarse trabajando, se ha demostrado que la mujer es parte importante en los centros de trabajo.

“Debe celebrarse trabajando, hemos demostrado que somos parte importante dentro de la sociedad, de la economía y la política, por ello debemos de seguir realizando nuestras actividades cotidianas y seguir luchando por lo que queremos, así lograr la igualdad por la que trabajamos día a día”.

Al cuestionarla si el 8 de Marzo de a convertirse en descanso por ley, aseguró que el Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio de que la mujer tiene las mismas oportunidades que el hombre.

“Si estamos buscando igualdad, para mí no es un día de festejo, sino de un recordatorio de que la mujer tiene las mismas oportunidades que el hombre, por ende, no siento que deba convertirse en Ley”.