Una denuncia más por acoso laboral en IMSS

Por Josefina Herrera

Noticias

Después de que trabajadores del Hospital General no. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en San Juan del Río, señalaran vivir acoso laboral por parte de los directivos, una ex empleada manifestó haber vivido esta misma situación en el Hospital General no. 1 de Querétaro.

Refirió que incluso su salida se debió por no darle cabida a los malos tratos que recibía por parte de los directivos, pero esta situación se está generando porque desde la misma delegación del IMSS se permite.

Asimismo, refirió que no únicamente ella fue despedida, sino también otros compañeros de distintas áreas, por lo tanto considera necesario que se sepa cómo están actuando las autoridades de niveles altos, ya que finalmente no sólo afecta al personal sino además repercute en los pacientes.

“El que el Dr. Luis Manuel Noriega y las jefas de enfermeras sean acusados de acoso laboral no es una casualidad. En la Delegación del IMSS en Querétaro es la forma en la que se conduce la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Querétaro, la Mtra. Martha Eloísa Sánchez Vázquez, ya que permite que la jefa de Prestaciones Médicas, la Dra. Juana Angélica García Bonilla, junto con la Dra. Laura Isabel Ramírez del Carmen y la Dra. Miriam Eugenia Gay Patiño acosen al personal directivo de los diferentes hospitales y unidades de medicina familiar”, precisó.

Agregó que a pesar de que el personal directivo trabaja de forma correcta, lo único que saben hacer es amenazar y hostigar laboralmente a los directores de las diferentes unidades, en este caso la directora del HGRN°1, fue destituida injustificadamente el pasado mes de diciembre, previo a sufrir acoso por parte de Juana Angélica García Bonilla, Miriam Eugenia Gay Patiño y Laura Isabel Ramírez del Carmen, y no conformes con ello también lograron que la Mtra. Martha Eloísa Sánchez Vázquez la destituyera del cargo de forma injustificada.

“A las pocas semanas también destituyeron a la hasta entonces subdirectora administrativa y a la jefa de Enfermeras del mismo Hospital. A la fecha Juana Angélica García Bonilla ya le solicitó la renuncia al jefe de Urgencias del HGR N°1, por que no acata indicaciones, siendo que el servicio de urgencias se encuentra trabajando de forma adecuada. En el HGR N° 2 también el director es objeto de acoso por estas mujeres y destituyeron a la subdirectora administrativa por así convenir a sus propósitos”, añadió.

La ex empleada señaló que ya hay denuncias en Derechos Humanos, e inclusive con autoridades del IMSS en la Ciudad de México, pero hasta el momento no les han dado una solución.

“Así son, acosan a la gente, te quitan porque no haces como ellos quieres las cosas, a la mala por supuesto, entonces lo que te dijeron las personas que te haya dicho lo que sucede en el Hospital de San Juan pues es la forma de trabajo del director y de sus jefas, incluyendo a la delegada estatal de Querétaro del IMSS, porque permite todos estos acosos”, concluyó.