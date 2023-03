Abogada del Chapo revela si tuvo un romance con él

Recientemente, la abogada Mariel Colón, quien representa legalmente en Estados Unidos al capo mexicano ‘El Chapo’ Guzmán y a su esposa Emma Coronel, debutó en la música con el sencillo ‘La abogada’ en donde le canta al desamor y sembró las dudas en algunos internautas sobre si tenía dedicatoria a su cliente.

“Ya no soy tu defensora, ya no soy tu abogada, deja de ser mentiroso por favor, que para mí no vales nada, nunca tuviste palabra, después de que te puse en bandeja el corazón, no existe solución, usted se lo buscó”, canta la abogada Mariel.

Es por ello, que en entrevista para ‘Chisme no like’, la famosa legista rompió el silencio sobre qué tipo de relación sostiene con el preso de una cárcel de máxima seguridad, dejando en claro que su canción no es para él, aunque admitió que El Chapo siempre la ha tratado bien.

“El señor como que yo conozco, no el que la prensa pintó, es una persona muy educada, muy caballeroso, y sobre todo muy agradecida, una persona que yo de verdad adoro trabajar con él, adoro representar, es un caso que me hizo crecer en lo profesional y como persona, y yo le voy a seguir defendiendo y estaré con él hasta el final”, confesó Mariel.

Sin embargo, eso no fue todo, pues la famosa también dio detalles sobre el proceso legal de su cliente y de la esposa de éste, Emma Coronel, quien asegura está próxima a salir de prisión para comenzar un nuevo capítulo en su vida; así mismo explicó cómo reaccionó El Chapo al saber que la madre de sus hijas estaría en la cárcel.

“Con el caso sigo, pero la parte criminal ya acabó, ahora estamos bregando las condiciones de confinamiento, es decir, para mejorar sus condiciones de confinamiento, pero sigo con el caso. Lamentablemente (es verdad que no ve a nadie) estamos bregando ahora mismo eso”, dijo la legista.

“Sí, obviamente lo sabe (que su esposa está en prisión), pero de hecho su esposa está próxima a salir de hecho. Entonces yo creo que como cualquier esposo, obviamente al momento de enterarse, fue fuerte, pero ya está próxima para salir y para nada, echando todo para delante y ella podrá cerrar este capítulo y comenzar con su nueva vida”, agregó.

Mariel Colón también explicó que más adelante podría cantar sobre algunas situaciones por las que atraviesan los abogados, pero nunca lo haría de algún caso en específico. “No, porque tengo que respetar la confidencialidad en el abogado y cliente, de que a lo mejor más adelante podría hacer un corrido explicando lo que pasa un abogada en general, sí”.

Sobre sus inicios en la música, la abogada reveló que desde muy joven tuvo interés en la música, pero no fue hasta que bajó de peso y se sometió a una operación bariátrica que decidió firmemente incursionar en la cantada, e incluso confesó que su deseo por el género regional mexicano se debe a su gran admiración por Ana Gabriel.

“Mariel es una cantante que se convierte en abogada, es algo que yo siempre digo. Desde muy pequeña llevo la sangre musical por mis venas, mi padre es director musical de Lucecita Benítez Avellanet, entre otras celebridades bien grandes en Puerto Rico, canté por muchos años en escenarios con Grupo Manía que era un grupo de merengue muy grande y entonces desde ahí siempre me gustó el canto, esa era mi pasión”, contó.