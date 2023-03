Dulce María no descarta que Poncho Herrera se pueda unir a la gira de RBD

Dulce María sigue cumpliendo con los compromisos profesionales que tenía pactados antes de anunciar el regreso de RBD con una gira de conciertos.

Durante la presentación del melodrama Pienso en ti, que protagoniza con David Zepeda, la actriz y cantante confesó lo emocionada que se siente al saber el auge que ha tenido la venta de boletos para sus presentaciones con el grupo que surgió de la telenovela Rebelde.

“Estamos muy emocionados, como muy impactados por la respuesta de la gente con los sold out de todo, y vamos con la compañía más grande que hace conciertos”, dijo Dulce en entrevista con la prensa.

De la misma manera, la intérprete externó la sorpresa que le produjo ver la respuesta de la gente tras el anuncio de su regreso con Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez a los shows.

“La verdad es que no me esperaba toda esa revolución que ha pasado y para mí nada, yo dije ‘voy a hacer la novela va a estar muy pesado, pero va’, y de repente llega un huracán con la gira que no estaba pensada para… pero como te digo, los tiempos de Dios son perfectos”, declaró.

Finalmente, ante la pregunta sobre si Alfonso Herrera o incluso Ninel Conde tienen las puertas abiertas para unirse a sus conciertos, la artista manifestó que por su parte no descarta que Poncho se pueda integrar a la gira.

“La rebelde… que siempre vamos a ser rebeldes los 6 y creo que parte de ser rebeldes es seguir nuestros sueños y hay que respetar eso y que… Claro (se puede integrar), no sabemos (si más adelante), pero siempre vamos a ser rebeldes todos”, expuso.

Como se recordará, es el mismo Herrera quien, por su interés en la actuación, resolvió declinar la invitación para volver con sus excompañeros de grupo a los escenarios, decisión por la que ha sido fuertemente criticado por algunos seguidores de la banda, aunque hasta el momento el actor se mantiene firme en su postura de enfocarse en otros proyectos y solo desearles el mayor de los éxitos a sus colegas.