¡Esposa de Luis Enrique Guzmán admite declaraciones!

Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, emitió un comunicado para pronunciarse al respecto del audio difundido por una publicación en el que habla de una presunta sustracción de objetos valiosos de la casa de su suegra, Doña Silvia Pinal, en supuesto contubernio con un amigo y el hermano de Alejandra Guzmán.

A pesar de que hace aproximadamente 24 horas el hijo de la matriarca de la Dinastía Pinal negó tajantemente esta información e incluso aseguró que procedería legalmente contra las personas responsables de difundir falsas noticias y editar fuera de contexto varias grabaciones, Mayela retomó sus redes sociales para sincerarse sobre el hecho.

“El día de ayer, mi esposo Luis Enrique Guzmán Pinal extendió un comunicado en el que pretendió proteger a la madre de su hijo, solo cumplió con su deber de esposo y padre, circunstancia que le agradezco enteramente, sin embargo y ante los embates públicos que de manera injusta he recibido, es mi responsabilidad asumir las consecuencias de mis propias palabras, a las que fueron totalmente ajenos él y por supuesto la familia Pinal a la que le debo total respeto, ya la que desde este momento le pido una disculpa por el daño que pude haber causado con mis expresiones”, inició su mensaje Laguna.

Sobre el motivo que la llevó a realizar dichas declaraciones, la cuñada de la intérprete de “Rosas rojas” explicó: “A veces las mujeres, pues yo en lo personal, por ser parte de una familia que tiene una trayectoria pública tan destacada, empezando por mi suegra la Señora Silvia Pinal, exagero en mis pláticas por un afán imprudente de vanidad, se podría decir, ahora bien, jamás pensé que me estarían grabando, entiendo que son los costos de vivir en el seno de la familia”.

Posteriormente, la madre del único nieto varón de doña Silvia negó tajantemente que realmente hubiera sucedido el robo en casa de la primera actriz, y excluyó de toda culpa a Luis Enrique por esta situación.

“La única verdad de las cosas es que no existe lo que yo mencioné en el audio, o por lo menos como los cité de manera exagerada, y mucho menos aún tomaría algo que no me pertenece, asumo las consecuencias de mis actos y deslindo a Luis Enrique de cualquier responsabilidad relacionada con la plática que se escucha en el audio, pues él nunca estuvo enterado de ello hasta el momento en que fueron públicos estos hechos”, manifestó.

Finalmente, Mayela Laguna recalcó que por el momento desconoce las decisiones que tomen los integrantes de la familia Pinal por dichas declaraciones. “Lo que sucede como consecuencia de esto, se resolverá dentro de la familia, expresar la verdad a veces duele, pero es lo correcto, y por supuesto libera, gracias”, remató.