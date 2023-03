Galilea Montijo anuncia su divorcio de Fernando Reina

Galilea Montijo se sinceró sobre su vida sentimental este viernes al inicio del programa Hoy, y minutos después de enviar un comunicado en el que anuncia su separación de Fernando Reina, habló abiertamente sobre la situación que vive dentro de su familia.

Luego de que Galilea y Fernando manifestaran en su mensaje compartido en redes sociales que el motivo de su divorcio se suscitó por diferencias irreconciliables que surgieron durante su convivencia en la pandemia de coronavirus, la presentadora de televisión abrió su corazón en el matutino de Televisa y contó:

“Acabo de compartir en mis redes mi separación con Fer, y solamente comentarles que siempre hemos sido muy orgullosos de decir, que somos una familia disfuncional muy funcional, y eso es lo que vamos a seguir siendo […] y por supuesto, el amor de nuestros hijos, y digo nuestros hijos, porque Alexis, Claudio, van a ser mis hijos para toda la vida. Paola, su mamá, hoy en día que se ha convertido en una de mis mejores amigas, Fer que va a ser un amigo para toda la vida, porque si algo vi en él es que es un gran, aparte de ser un gran papá, gran, gran exesposo”.

Acto seguido, Montijo aseveró que Fernando es un padre responsable, y no descarta que con su pequeño hijo Mateo lo siga siendo. “Siempre me dio a mí ese ejemplo de papá presente, aunque no estuviera todos los días con sus hijos, y así va a estar con nuestro mateo, que es nuestro mayor tesoro”, declaró.

Sobre la relación que actualmente mantiene con Reina Iglesias, Galilea aclaró: “Estamos muy bien… es que es impresionante que mucha gente, no digo todos, que algunas personas no entiendan esta parte que puede ser civilizada una separación, que puedes seguir siendo papá y mamá sin ser pareja y eso está increíble, y él va a ser un gran amigo para toda la vida”.

Finalmente, Galilea Montijo se refirió a la situación que atraviesan en este momento tanto sus colegas Andrea Legarreta, Tania Rincón y ella, debido a que sus dos compañeras del matutino también anunciaron su separación recientemente.

“Quiero comentar, para todas aquellas personas que en algún momento pueden ver esto como un chiste, esto que nos está pasando al mismo tiempo a Tania, a mi Andy, que mucha gente podría burlarse de esto y podría hasta parecer una mala jugada de la vida, déjeme decirles y compartirles que yo sí creo mucho en Dios y no en sus casualidades, pero sí en sus causalidades, y por algo nos puso en este momento esta prueba juntas, y compartirles que en este momento que es un proceso muy doloroso, pero con solo vernos nos limpiábamos las lágrimas, con solo vernos nos apapachábamos el alma, y solamente quiero decirles que me siento tan acompañada y querida por ustedes en estos momentos”, manifestó.

Previo a estas declaraciones, Galilea empleó su cuenta de Instagram para compartir el siguiente escrito y así aclarar el motivo que la hizo poner fin a su vida amorosa con el empresario y político mexicano. Aquí el mensaje:

“Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles.

La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por Covid-19, ocasionó diferendos entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y con profundo respeto a ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo.

Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permaneceremos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar.

El respeto y privacidad que brindamos en este proceso familiar será profundamente agradecido. Al ser temas que involucran personas no públicas, no habrá más declaraciones”.