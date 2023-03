Luis Miguel no sería deudor alimentario moroso

El nombre de Luis Miguel volvió a colocarse en la polémica en las últimas horas, luego de que una publicación española informara que existía una orden de aprehensión en contra de cantante por no cumplir con sus obligaciones de manutención para sus hijos menores, Miguel y Daniel, fruto de su relación con Aracely Arámbula.

Pese a que Guillermo Pous desmintió está situación legal contra el intérprete nacionalizado mexicano, el abogado de la actriz y cantante aseguró en distintos medios que sí existe un proceso para obligar a Luis Miguel a cumplir con sus responsabilidades como padre de los hijos que procreó con La Chule.

Sin embargo, en el programa De Primera Mano se dio a conocer un certificado emitido por las autoridades de la Ciudad de México, donde presumiblemente, “El Sol de México” no tiene ningún asunto pendiente con la justicia a raíz de la manutención de sus vástagos.

El documento presentado en la emisión de Grupo Imagen dice así: “Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de esta institución a que se refieren los artículos 35 y 323 séptimus del Código Civil para la Ciudad de México, certifica que (el/ella) C. LUIS MIGUEL GALLEGO BASTERI. A esta fecha, NO se encuentra como Deudor Alimentario Moroso”.

Asimismo, en el texto se puede observar que cuenta con los sellos de las leyes que deben intervenir en el caso, además de la firma de la jueza de la Oficina Central del Registro de la Ciudad de México. Lic. Crystel Guadalupe Arellano Moreno, con fecha del 8 de marzo de 2023.

No obstante, el periodista Gustavo Adolfo Infante manifestó que el defensor legal de Aracely Arámbula explicó el motivo por el que hasta el momento no existe ningún papel que compruebe que Luis Miguel no ha dado la pensión alimenticia de sus hijos en los últimos años.

“Pese a que este documento está actualizado, éste pertenece a un litigio que terminó en 2019, el nuevo litigio que está solicitando pensión alimenticia de Luis Miguel corresponde del 2019 a la fecha”, fue lo que previsiblemente le comentó Pous a Infante.

Tras esta declaración, se desconoce el tiempo exacto en que las autoridades de la capital azteca actualizan su base de datos ante este tipo de denuncias.