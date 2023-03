¡Montserrat Oliver revela que un hombre intentó drogarla!

Montserrat Oliver se suma a la lista de mujeres que han sido acosadas por un hombre en algún momento de su vida, pues reveló que hace tiempo intentaron drogarla para abusar de ella.

Sin ahondar en detalles del incidente, la presentadora habló del complicado momento que vivió durante el programa Montse & Joe, que conduce al lado de Yolanda Andrade.

La presentadora arremetió en contra de los hombres que recurren a esta práctica para conseguir tener algo más con las mujeres sin consentimiento.

“Queremos darles un lugar a las mujeres, respetamos a los hombres y los queremos, son un complemento, pero esos poco hombres que abusan y que quieren tener a una mujer a base de echarle cosas en las bebidas, también no mam*n”, expresó Oliver.

De inmediato, Yolanda respaldó el comentario de su colega y añadió: “A la Montse le pasó”. Posteriormente, Montserrat sumó: “Sí, a mí me pasó y seguramente a ustedes también les ha pasado, pero no lo logró”.

Frente a sus invitadas, entre ellas Celia Lora, Andrade destacó que a ella no le ha ocurrido este tipo de situaciones porque se defiende y está al pendiente de lo que pasa a su alrededor. “A mí no me ha pasado porque mira, no estoy sola. Les mando un bazookazo”, destacó.

Y agregó: “¿Neta?, ¿son tan poco hombres que le tienen que echar algo a la bebida a la mujer para que sea suya a la fuerza? Opino que deberían de cortarles el miembro, ponérselos en la boca, inmediatamente”.

Finalmente, Montserrat Oliver aplaudió que las mujeres se estén uniendo para alzar la voz y denunciar a los hombres que las han atacado de distintas maneras.

“Yo lo que dice Celia opino lo mismo que ella, que dices, hay que decir, hay que quemar a la gente y luego no los quemamos por miedo […] pero ya empezaron con el Me Too, de perdida se empezó con algo, pero tenemos que ir buscando soluciones y apoyándonos nosotras”, remató.