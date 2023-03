¡Samuel García y Mariana Rodríguez ya son papás!

Fue un 29 de agosto de 2022 que compartieron la noticia en sus redes sociales con un tierno mensaje:

“Baby on the way. Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 tanto tiempo hemos esperado este momento y no podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@”, expresó la esposa del gobernador de Nuevo León.

Finalmente llegó la hora y la esperada bebé de la pareja nació, tal y como los orgullosos papás dieron a conocer en sus redes sociales con las primeras fotografías.

Horas antes, la noche del 9 de marzo, la también influencer dio a conocer que ya era tiempo de conocer a su hija con una historia en Instagram explicó que ya comenzaba a tener contracciones, por lo que se comunicó con su doctor.

De igual manera subió una captura de mensaje en la que le avisa a Samuel que las contracciones han comenzado, a lo que él le cuestiona sobre el siguiente paso a seguir: “¿Y qué hay que hacer? ¿Hospital? ¿Subo?”.

Fue así que publicó una foto en el hospital, revelando que había acudido ya con 3 cm de dilatación: “Se llegó el día, ¿Estás listo?”.

Samuel García comentó que lo que pasaba era un milagro y que incluso había comenzado a llover un poco, por lo que bromearon con que ese debía ser el nombre de su hija: “Lluvia García Rodríguez”.

Asimismo, compartieron una foto de los abuelos en la sala de espera.

Para la media noche comunicaron que ya se encontraban con 5 cm de dilatación, por lo que había requerido un poco de anestesia: “¡A unas horas de conocerla!”.

También revelaron que de acuerdo a indicaciones médicas, el nacimiento estaba contemplado para las 2 am, por lo que la bebé nació en pleno 10 de marzo, la fecha que Mariana deseaba desde un inicio.