La neni de los libros

POR ROCÍO B. ORTIZ

EL DESVELO CAFÉ Y LIBROS

Durante los casi dos años de fechorías y aventuras vendiendo escritores locales en diferentes espacios, tengo anécdotas como para escribir un “Me fui a la chingada” a la manera de Sabine Schütze. Algo que ocurre muy seguido es un constante señalamiento por “mi condición de mujer”. Es raro, lo sé, no pensaría que una mujer recorriendo la ciudad en camión con tres maletas de libros encima generara alguna incomodidad. He recibido comentarios de todos colores y sabores, desde la señora que es “emprendedora whitexican”, como dice la chaviza, cuyo comentario es: “eso no es de damas, cómo andar vendiendo aquí y allá libros, vende vestiditos, te quedan muy bien, vende maquillaje, cobra el curso de cómo hacer los ricitos, de eso sí vas a vivir”; hasta del señor que lleva muchos años con su puesto y “nunca había visto un espécimen de dama como usté por estos barrios.”

Desde el publico potencial de compradores nunca falta el magnánimo comentario de algún goloso hombre mayor: “a ver bonita, qué traes aquí, cuéntame, a ver si sabes un poco de libros”. O aquella cuestión del sujeto que se acerca con la mejor actitud comentando que ama la lectura, que necesita con urgencia un libro cuyo título no recuerda, pero que seguro cuando esté en casa podrá enviarlo por WhatsApp, claro si se lo doy, y solo para lo del libro, para ver si lo consigo y quién sabe y hasta platicamos de otras cosas.

Hace poco un joven comerciante de libros me comentó que todo lo hecho hasta ese momento era para tenderme la mano, para poner de relieve mi lugar, “porque tú solita… y los escritores grandes pues, no te conocen y con eso de que no tomaste mis sugerencias cuando abriste, pues…”

En cuestiones editoriales el famoso “mansplaining” tampoco ha faltado. Incluso en las presentaciones de libros se hace énfasis en que hay más mujeres escribiendo que hombres, no falta el caballero acomedido que, de buenísima fe nos arroja flores discursivas al explicar e ilustrar a la sala aquel asunto de la sensibilidad, la divinidad, la belleza y delicadeza que solo la mujer puede poner en los escritos para lograr un texto bello. Nadie menciona la deuda histórica para con la mujer, no solo en el ámbito literario.

No se diga los comentarios encaminados a los cuerpos, las vestimentas, la actividad sexual y la vida social de las mujeres que están más que normalizados en la sociedad. Para muestra el escáldalo que se produce cuando una mujer decide escribir sobre erotismo. Ser mujer en el mundo es difícil, en los diferentes ámbitos se hace específica la manera de defendernos o de adecuarnos.

La mujer sobrevive a su familia, a ver si no la abusa el abuelo, a ver si no se acuerda de grande que la abusó el hermano, a ver si no se enoja porque el padre santísimo, que no abusa ni toca, pero sí echa una miradita ahí al descuido, “porque hay que ser puerco, pero no tan trompudo”.

La mujer sobrevive a las humillaciones del ámbito de crianza tradicional para salir a encontrarse con el hermano abusador de otra mujer, con el padre que no abusa, pero que hace comentarios perversos a las jovencitas, al narcisista y al sociópata, al celoso, al que le trata muy bien, pero trata mal a la mesera, a la pareja que tiene miedo de cortar, al lector que cree que la literatura amorosa es de mujeres, al comprador que espera una sonrisita para decidirse, a ver si se lleva el libro, a las escritoras que mejor hablan en privado con el editor porque bueno, él le sabe más.

Escribiendo esto me invade la tristeza, los últimos comentarios que escuché sobre este 8M me rondan: “¿lucha de qué?, si ya se acuestan con quien quieren, por eso les pasa lo que les pasa.”