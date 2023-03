Mejoras en salud piden en Los Perales

Por Josefina Herrera

Al igual que otras comunidades no cuentan con un médico de planta

El subdelegado de la comunidad de Perales, en el municipio de San Juan del Río, José Luis Ramírez, indicó que al igual que otras localidades cercanas hace falta una mayor atención en el sector de salud, esto debido a que no cuentan con un médico de planta.

Señaló que incluso su Casa de Salud no está activa, pues solamente es utilizada para las jornadas que se realizan mes a mes, pero si se llegara a presentar una emergencia deben acudir hasta la cabecera municipal para atenderse.

“Tal como funcionando no, pero si tienen a veces jornadas de salud y acuden ahí, entonces funcionando como del diario no pero cada que hay jornada de salud si se reúne la gente. Ahí no hay un médico de planta solamente cuando hacen sus jornadas de salud se reúnen, pero ahorita no tengo idea cuánto tiempo no se hace, pero lo hacen cada mes”.

La autoridad auxiliar pidió a las dependencias gubernamentales correspondientes buscar la manera de poder instalarles un médico más cercano, quien por lo menos pueda brindarles atención a ellos y a otros habitantes de zonas cercanas.

En este sentido, dijo que a veces hay dificultades para poderse mover hasta la cabecera, por lo tanto sería importante que también pudieran reconsiderar hacer las jornadas más de una vez de manera mensual.

“Cuando hay alguna situación de emergencia hay que recurrir hasta San Juan, a lo mejor si se requeriría por lo menos dos veces al al mes, estaría bien, porque que de hecho aquí hay comunidades cercanas como es Barranca, Cuadrilla o Santa Lucía que no tienen un médico de planta, al menos es de lo que yo tengo conocimiento, entonces estamos igual que todos aquí en Perales, que somos alrededor de 300 habitantes”.

Además de esta necesidad, mencionó que hay otras más como el arreglo de algunos caminos para que puedan transitar de una manera más segura, pues la infraestructura está un poco desgastada.

“Necesidades tenemos por ejemplo infraestructura, mejores caminos a accesos a la comunidad, porque si hay algunos puntos donde si se batalla mucho y ésas son las necesidades, de hecho ustedes miraron el camino, en esta barranca necesitamos ampliación, hay unos lugares donde si está muy reducido y si se necesita ampliación”.