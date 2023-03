AMLO no define quién es feminista y quién no Xóchitl Gávez

El Presidente tiene que respetar a las mujeres, aseguró la senadora del PAN

Javier Hernández

Noticias

La senadora de la República Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que continuará luchando por el pleno derechos de las mujeres y exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador le otorgué su derecho de réplica para desmentir lo que ha dicho sobre su persona.

“Estoy a favor de los derechos plenos de las mujeres y como senadora lo he demostrado, así es que lo el presidente opine es su opinión personal de él, pero a mí ni que me toque, que me dé mi derecho de réplica para ir a desmentir lo que dijo sobre mi persona, eso sí es lo que tiene que hacer”, aseveró Gálvez Ruiz.

La senadora por el Partido Acción Nacional, participó este fin de semana en el evento “Es tiempo de las mujeres”, encabezado por la secretaría General de Gobierno del Estado, Guadalupe Murguía Gutiérrez.

En entrevista, la legisladora panista dijo que el presidente no va a estar definiendo quién es o no es feminista y agregó que ella siempre ha luchado por los derechos de las mujeres indígenas contra los usos y costumbres que atentan contra sus derechos.

“El presidente no va a definir quién es feminista y quién no es feminista. Él no es la estrella de este tema, él tiene que respetar a las mujeres; en mi caso, he luchado por las mujeres indígenas desde muy pequeña, contra los usos y costumbres que violentan nuestros derechos humanos”.

Finalmente, la legisladora indicó que ya se había admitido su amparo a revisión y el presidente impugnó en un colegiado; por lo que la semana que entra el colegiado resolverá si procede o no su impugnación, “…y ojalá le gane para que me de mi derecho de réplica”.

Anteriormente, Xóchitl Gálvez solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador espacio en su conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales, tras acusarla de querer eliminarlos, el mandatario le recomendó que mejor use otras tribunas. Además, dijo que solo otorgará derecho de réplica a la legisladora si las autoridades lo obligan a hacerlo.

“Que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte, y si no le parece pues ella ya es experta en presentar denuncias en la Fiscalía, si me obligaran a garantizar el derecho a réplica lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncia, gritan, insultan y todavía quieren meterse aquí”, dijo el López Obrardor.