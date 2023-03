Gerard Piqué habla por primera vez sobre la Music Sessions que le dedicó Shakira

A escasos días de que Shakira provocara gran euforia al presentarse junto a Bizarrap en el talk show nocturno del presentador estadounidense Jimmy Fallon, Gerard Piqué por fin se pronunció sobre el tema en el que la colombiana le lanza varias indirectas por su nueva relación amorosa.

El español rompió el silencio para hablar de su ruptura y de la canción que lo ha mantenido en el ojo del huracán desde que inició el 2023, debido a la controversia que causó por las numerosas referencias hacia él y su ahora novia Clara Chía.

“He escuchado la canción. No quiero hablar del tema, no creo que toque”, dijo el artista sobre su opinión del tema Music Sessions #53 en entrevista para la cadena Rac1.

Pese a que no quiso profundizar en el tema, Gerard manifestó que este proyecto pudo afectar a los hijos que comparte con la colombiana.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos”, dijo al respecto.

Dejando en claro que su prioridad son los menores, el empresario añadió: “cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”.

Conjuntamente, el exfutbolista español expuso que su objetivo como padre es que sus dos hijos estén bien, por lo que hizo referencia a los rumores de que no trataba bien a los pequeños, luego de que Milan participara en un programa de la Kings League.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, declaró.

Finalmente Gerard Piqué aseguró que tras retirarse del fútbol profesional y terminar su relación de más de una década con la cantante se encuentra bien y se enfoca en sus nuevos proyectos.

Cabe señalar que tras la separación con Shakira, se firmó un acuerdo para que la artista se mantuviera a cargo de los menores, pero ya no en Barcelona, sino en Miami.