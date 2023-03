Chiquis Rivera cancela conciertos en México

Recientemente trascendió que la cantante Chiquis Rivera canceló los conciertos que tenía programados para este mismo mes en las ciudades de Matamoros y Monterrey, debido a la inseguridad que se vive en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, esto de acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales.

“Chiquis canceló sus presentaciones en Matamoros y Monterrey , por seguridad de Ella, su gente y fans …., a mi me dicen extra oficialmente que fue por q le dijeron q no se presentara en estos lugares por su seguridad ( pero no fue en buena forma)”, escribió la usuaria Chamonic en redes sociales para acompañar el comunicado.

Cabe destacar que dicho comunicado no ha sido replicado ni por la artista ni por la misma empresa Gaffer Producciones, quien se encarga de representar a Chiquis Rivera. Así mismo, la hija de Jenni Rivera no se ha pronunciado personalmente sobre las presuntas advertencias de no presentarse en dichos estados.

“Tomando en consideración la situación actual que se vive en el noreste de México y poniendo siempre como prioridad la seguridad, hemos decidido posponer los shows de la gira Abeja Reina Tour Parte II de Chiquis en Matamoros y Monterrey, originalmente paginados para este mes de marzo”, inicia el comunicado.

De acuerdo con el documento hecho público y fechado este 14 de marzo, los boletos tendrán validez para las nuevas fechas que se darán a conocer en las próximas semanas, “en cuanto se aclaren las condiciones de seguridad y logística”.

Eso no es todo, pues en el mismo comunicado de Geffer Producciones, la cantante emitió unas palabras al respecto. “Me llena de tristeza tener que comunicarles que nos hemos visto forzados a posponer las fechas de mi gira. Hemos puesto la seguridad de ustedes mis fans, mi banda y equipo de trabajo como prioridad y le prometo que las fechas serán re-agendadas lo antes posible”, expresó Chiquis Rivera, según el comunicado.

Sin embargo, el anuncio no habría sido bien recibido por los internautas, quienes se dividieron en los que creen que tiene razón Chiquis al cancelar unos shows por su seguridad y aquellos que aseguran vivir en dichas ciudades y no haber visto inseguridad, pero sí que nadie le comprara boletos para sus conciertos.

“Que bueno que hizo caso, por su seguridad que triste mí México”, “Que bueno!! Primero su seguridad”, “Me cae bien chiquis pero aqui en Mty sinceramente no hay público para ella”, “No fue eso!! Soy de Matamoros y chiquis no vendió ni la mitad de boletos!”, “Más vale protegerse ahorita no es seguro muy inteligente de su parte”, “quien paga por ir a verla”, fueron algunos de los comentarios.