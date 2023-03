Espinoza Paz revela que temió por su vida

El cantante mexicano, Espinoza Paz, dio a conocer en una entrevista que en su debut como solista estuvo a punto de perder la vida, todo por una tremenda confusión.

El intérprete de ‘La Mushasha Shula’ aseguró que fue apuntado con un “cuerno de chivo” en la cabeza y todo esto lo contó a través de una entrevista con Franco Escamilla, donde tuvo la oportunidad de abrir su corazón con respecto a situaciones que ha vivido a lo largo de trayectoria.

El comediante le cuestionó a Paz sobre si en algún momento ha tenido contacto directo con armas de fuego y fue entonces que el cantante de regional mexicano sorprendió con la anécdota ya antes mencionada, cuando aún no era muy famoso.

“A mí una vez me pusieron un cuerno de chivo, aquí (en la cabeza), eran seis mayos, uno si me lo tenía aquí, el cuerno y me decía ‘¿quién eres?’ Y le dije ‘soy compositor’, no sé si me entendió, me pegaron una maltratada”, comentó.

El cantante aseguró que temió por su vida, por lo que tuvo que “suplicar” para que pudiera explicar quién era, ya que él no era el blanco.

“Se siente bien feo cuando tú estás en la camioneta y te apuntan desde lejitos y luego dices ‘dame chanza de decirte quién soy’ yo no soy quien estás pensando y viene acercándose y dices ‘no me tires hasta que no te diga que no soy quien estás pensando’”, agregó.

Espinoza reiteró que este es uno de los momentos que jamás olvidará en su carrera, incluso lo consideró “traumático”, ya que estuvo a punto de perder la vida por una confusión.