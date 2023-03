Intensificará PC operativos durante Semana Santa

Javier Hernández

El secretario General de Gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora, informó que se mantiene un trabajo coordinado entre la dependencia que encabeza, Seguridad Pública y Protección Civil, con el objetivo de intensificar los operativos de verificación y establecer los criterios de las diferentes festividades y actividades que realizarán durante Semana Santa.

El secretario de Gobierno especificó que se instalarán dos centros de mando, uno en el Centro Histórico, en el área de la iglesia de San Francisco y otro en Centro Cívico para monitorear las actividades, además de la realización de dos ferias artesanales, una en el Jardín Guerrero y otra en Plaza Constitución, principalmente durante la Semana Santa y Pascua.

Sobre los cuerpos de agua, Molina Zamora recordó que mantendrán vigilancia constante para evitar accidentes en zonas donde está prohibido nadar.

“Es un tema bien importante, hay que cuidarnos, vienen vacaciones, regularmente los chavos se van a cuerpos de agua, a divertirse y a veces son complicados entonces siempre buscar lugares seguros donde se puedan divertir, igualmente en el tema de diversión nocturna evitar fiestas clandestinas y lugares que no den ninguna seguridad y ninguna protección”.

Adelantó que además se intensificarán los operativos en temas de diversión nocturna con coordinación antes de que operen, durante y el cierre para verificar que estén en regla.

“Imagina un lugar donde hay un fenómeno nuevo que no habíamos observado, antes rentaban casas los organizadores, ahora rentan un salón de fiestas pero que no tiene un extintor, no hay una salida de emergencia y entonces hemos ya hecho varios operativos y lo importante para los papás es verificar a dónde van sus hijos y saber que van a un lugar seguro para tener condiciones de llegar vivos a su casa”.