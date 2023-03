Destituyen al titular del Instituto Municipal del Deporte

Caleba

Luego de que al parecer no cumplió las metas establecidas, con fecha 15 de marzo, Francisco Javier Muñoz Carlín fue destituido como titular del Instituto del Deporte del municipio de Querétaro, confirmó Arturo Torres Gutiérrez, secretario de Desarrollo Humano y Social en la capital.

“Siempre hay áreas de oportunidades en las diferentes direcciones y cuando los directores y secretarios entramos a la administración pública sabemos que es un cargo que no es de toda la vida y que no hay que aferrarse a la silla y en esta oportunidad consulté con el alcalde (Luis Nava Guerrero) el que se pudieran mejorar algunos aspectos, y todos estamos a expensas a que si nos equivocamos podamos ser removidos”.

Aclaró que, en ningún momento, el exservidor público se negó a dejar el cargo ni mucho menos a entregar la unidad que le fue asignada.

“Se hizo un procedimiento administrativo normal, pero nunca se negó a entregar el cargo, ha sido profesional y en la plática que tuvimos nunca se negó a entregar el cargo o el coche”.

Enfatizó que es natural que un servidor vea el día a día por el trabajo y esta es una dirección muy importante en la cual se requiere prestar mayor atención.

“No quiero ponerle nombre ni apellido a la equivocamiento, veo la oportunidad de que llegue una persona con un equipo como todos los que estamos trabajando. Son tiempos y estos concluyen cuando no hay buena relación laborar y cuando los objetivos no se cumplen, la decisión se tomó porque no hubo un alcance de metas”.

Cuestionado sobre quién se equivocó, sí él al haber contratado a Muñoz Carlín, o el exservidor público por no hacer su trabajo, a lo que contestó: “No es una equivocación como persona, yo asumo la parte de la responsabilidad, creo que hay muchas áreas de oportunidad, son tomas de decisiones y creí que era la correcta”.

Respecto a la persona que suplirá a Muñoz Carlín indicó que en próximos días propondrá una terna al alcalde para que sea él quien designe al nuevo titular.

“Es un tema que tengo que ver con el alcalde, estamos viendo una tercena, que tengan un buen currículum, pero la decisión no es mía sino del alcalde, yo propondré y él me dirá con qué persona puedo contar”.