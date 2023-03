Discrepan diputados sobre la venta de alcohol en el Corregidora

Por Sergio Hernández

Noticias

En algo coinciden el PAN y Morena: debe de haber mejor esquema de seguridad en el estadio para que no vuelva a suceder lo del 5M; en donde no coinciden en si van a o no al estadio con su familia o si se debe de vender alcohol: Guillermo Vega del PAN, si podría asistiría al estadio y propone que se venda alcohol determinado horario y reconoció que él si se toma sus cervezas, pero no maneja; el morenista Juan José Jiménez no iría al estadio y está en contra de la venta de alcohol.

Ante la aparición en redes sociales de que la empresa de seguridad otra vez recurrió a las redes sociales para contratar guardias de seguridad, Vega Guerrero coordinador de los panistas dijo: “Si para el próximo domingo no existen las condiciones de seguridad para reaperturar, después de un año de veto, se tiene que suspender. Lo que señalaría es que si para este domingo no hay condiciones tienen que suspender el partido, es decir, si no hay la capacidad de cuidar a los aficionados o las familias se tiene que suspender”.

Vega Guerrero dijo tener conocimiento de que presuntamente hay una contratación para ciudadanos para el tema de la seguridad privada del estadio, sin embargo, no lo tiene comprobado por lo que hablará con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Iován Elías Pérez Hernández, para hacerle llegar esta información porque esto sería volver a lo mismo de cómo se estaba hace un año.

“No estoy desconociendo que esté aconteciendo esta información, no la niego, ni la afirmo, pero no lo podemos permitir, tengo la confianza en que las autoridades municipales y estatales que regulan el funcionamiento del estadio y del partido, ya tengan conocimiento de esta situación la cual es reprobable y se rechaza porque no es así como se puede garantizar la seguridad, reclutando en redes a cualquier persona; estoy seguro que ellos (SSC) también están peinando las redes y ya les ha de haber llegado esto”.

En su momento Juan José Jiménez dijo que es necesario que se haga énfasis en la seguridad que se brinda en el estadio “yo verdaderamente no iría, hasta que no mejore la seguridad. El tema del futbol le gusta a mucha gente, pero este tema es de regulación y se deben de dejar las reglas claras y que no vuelva a suceder lo de hace un año”.

Ante las versiones de que nuevamente en redes sociales se está contratando a personal de seguridad, condenó este hecho “no debe de volver a pasar”.

Y sobre la venta de alcohol, se mostró en contra de esta práctica “es una contradicción, con todo respeto, de que se vaya a un partido de futbol y haya venta de cerveza. Es algo contradictorio”.

Vega Guerrero dijo por su parte propondría que no se venda alcohol durante todo el partido o establecer una temporalidad que, de los 90 minutos de juego, sólo se vendiera en los primero 60 minutos y que los últimos 30 ya porque es cuando uno ya consumió de más.

“En la cultura de nuestro país es impensable ir a estos eventos no consumiendo alcohol, pero ya hay países como en Europa que cancelaron su venta o que haya una condición para que no te lleves 10 en los 60 minutos y también hay que entender que hay gente que vive de vender en el estadio, hay una economía en los partidos de futbol que ha sufrido este último año y al final se trata de apelar a la responsabilidad y al civismo”.

Y agregó que él si toma sus cervezas en los partidos de futbol “con medida” y no maneja al final de esos encuentros “yo no lo voy a negar” señaló.