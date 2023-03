Supera la báscula y se declara lista

Por Víctor Terrón

Noticias

La boxeadora queretana, Eloísa “Koreanita” Martínez, superó sin problemas la báscula, previo a su combate de este fin de semana en contra de la boricua, Noemi Bosques, en el que estará en juego el campeonato internacional peso Gallo del Organismo Americano de Boxeo (ABO).

Tanto la mexicana como la puertorriqueña detuvieron la romana en 53.5 kg, declarándose listas para subir al ring en combate estelar de la función organizada por War Boxing y que está pactado a 8 rounds, teniendo como sede el Auditorio José Navarro de Monterrey, Nuevo León.

“La verdad no me costó mucho dar el peso gracias al apoyo de la nutrióloga y a nuestra preparación. Estoy tranquila, es un peso normal en mí, no bajé tanto como en otras ocasiones y me siento bien, ahora nos toca descansar y estamos listas para subir al ring. Sabemos que será una pelea fuerte, pero no imposible de ganar”, declaró para Noticias.

La flamante campeona mundial del International Boxing Council (IBC) de peso Súper Mosca no expondrá su cinturón, sin embargo, es consciente de que el resultado de esta batalla bien podría definir una parte importante de su futuro en este deporte de los puños, en especial si logra conquistar el triunfo.

Martínez Zarraga viene de empatar ante Isabel “Estrella” Millán en octubre pasado, una pelea en la que los jueces tuvieron una decisión un tanto polémica ya que la local era la boxeadora regiomontana y, aunque el sabor de boca fue amargo para la queretana, desde su perspectiva el triunfo era más que merecido para ella.

Su rival de esta velada ostenta un récord de 12 victorias (2 KOs), 17 derrotas (4 KOs) y 3 empates, en tanto que, Eloísa está en búsqueda de su cuarto triunfo, el primero por la vía del cloroformo puro.