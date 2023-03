Buscan “ponerle dientes” al Código Urbano

Caleba

Analizan sancionar a desarrolladores que no entreguen servicios en fraccionamientos

El municipio de Querétaro analiza responsabilidades legales contra los desarrolladores que no entreguen algún servicio o etapa del fraccionamiento en construcción, pues históricamente han detectado casos de empresas que se van del estado y se hacen como “el tío lolo”, afirmó Miguel Antonio Parrodi Espinosa, coordinador de Gabinete del Municipio de Querétaro.

“Tenemos identificados algunos desarrolladores que ya no están o se hacen como el tío Lolo, pero no te puedo decir cuáles son, no tengo puntualmente los nombres o cantidad de estos desarrolladores”.

Ante esta situación, adelantó que el municipio de Querétaro trabaja de la mano de los legisladores locales para hacer algunas modificaciones al “Código Urbano del Estado de Querétaro” para que esta ley tenga “dientes” y se sancione a los constructores que no cumplen con estos lineamientos.

“La normatividad vigente no tiene dientes para forzar a los desarrolladores, pero si los tenemos identificados quienes no han cumplido con su obligación y que han dejado en el abandono sus fraccionamientos; estamos valorando otras vías legales para forzar esta entrega porque los ciudadanos no tienen por qué pagar los platos rotos de alguna irresponsabilidad”.

Hay muchas áreas de oportunidad normativa para tender este tema por ello, consideró que están trabajando con los diputados locales para contar con las herramientas necesarias para agilizar la entrega de los desarrollos del municipio.

Identificó seis nuevos fraccionamientos que están en construcción, los cuales se encuentran en la zona de Juriquilla y El Campanario.

“Además, estas acciones que estamos analizando con algunos legisladores es también para poner un alto y buscar otras formas para agilizar el trámite de entrega porque si es un tema complejo, hay que buscar otro esquema que modifique las fianzas para que sea más fácil ejecutarlas, que es el recurso que dejaban los desarrolladores y forzar con otra vía que se cumpla con esta obligación”.