Realizan la Carrera del Color

Celebran la última edición de este evento para recaudar fondos para refugios de mascotas abandonadas

Pese a los obstáculos que dicen los organizadores tuvieron por parte de las autoridades del municipio de Querétaro, este domingo se realizó la carrera del color en la que participaron cientos de personas, entre chicos y grandes.

Desde temprana empezaron a llegar los participantes quienes se congregaron en la Concha Acústica del Parque Querétaro 2000, lugar de donde saldrían los contingentes.

Este evento reunió a familias, amigos, compañeros de trabajo e incluso hubo quienes asistieron solos; en punto de las 7: 40 horas comenzó el calentamiento para iniciar lo que los organizadores llamaron, la fiesta del color.

En punto de las 8:00 se dio el banderazo de salida por bloque de 50 personas por seguridad; al avanzar, el personal de Staff arrojaba a los corredores, quienes disfrutaban del paisaje de la presa del lugar, polvos de diversos colores.

Tras pasar la meta, los corredores recibieron un kit de hidratación, su medalla y bolsitas con polvo de diferentes colores, los cuales fueron arrojados durante la fiesta de color.

Sin embargo, esta carrera, que se realiza casi con un año de antelación, pasó por diversos obstáculos a pesar de ser un evento deportivo y familiar cuya finalidad fue recaudar recursos y alimento en especia para perro y gatos abandonados.

Evento que de acuerdo con los organizadores será la última vez que se presente en el municipio de Querétaro.

A través de redes sociales, uno de los organizadores explicó que el evento The Colors Of Life, refirió que el municipio de Querétaro les puso muchas travas para poder realizar el evento que inicialmente estaba programado para el domingo 26 de febrero, sin embargo, les pidieron aplazar el evento porque ese día también se realizaría la concentración en apoyo al INE y en contra de las reformas por el Plan B.

A través de redes sociales, uno de los organizadores refirió que el evento se iba a desarrollar en las inmediaciones del Estadio Corregidora, pero días antes del evento les comentaron que tampoco lo podían hacer este domingo y mucho menos en el estadio pues hoy se reapertura el lugar después de un año de haber sido vetado por la trifulca que protagonizaron las porras de Gallos y Atlas que dejó a 26 personas lesionadas.

“Les comentamos que hicimos hasta lo imposible por llevar a cabo y cumplir con todos los requerimientos, horarios y fechas para la realización de nuestra carrera, que, aunque no estamos de acuerdo con lo burocrático y excesivo de lo solicitado, también sabemos que son los reglamentarios y que nos tenemos que apegar a la ley”.

Refirió que para ya no aplazar más el evento acudieron ante Iridia Salazar, titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq) quien les facilitó las instalaciones del Querétaro 2000, sin embargo, en este recinto no se permite el acceso a los animales por lo que el fin de la carrera se cumplió a media.

“Desgraciadamente es un parque que por reglamento no permite mascotas en el interior, con toda la pena del mundo les avisamos que no podrán ingresar las mascotas, esperamos que esto no nos evite hacer la donación para los perritos abandonados en los refugios con la intención de lograr una tonelada de croquetas para nuestros refugios; esperamos comprendan nuestra impotencia y frustración”, concluye el comunicado.