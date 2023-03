Danilo Carrera confirma que su prometida es de la realeza

Danilo Carrera vive un momento agridulce, pues mientras enfrenta el cáncer de mama que padece su madre, se encuentra prometido y muy enamorado de una mujer que le ha robado el corazón.

En entrevista con ‘¡Siéntese quién pueda!, Danilo se sinceró sobre su misteriosa prometida y afirmó que en efecto su novia es de la realeza.

“Nosotros en América Latina no estamos acostumbrados, pero en otro continente es bastante común que tenga títulos, que tiene castillos, que su familia tenga castillos”, dijo Carrera, mientras la entrevistadora interrumpió, “¿O sea si es parte de la realeza?”.

“Sí”, afirmó Danilo Carrera y agregó que por primera vez llegó a sentir que esta relación no iba a terminar.

“Siempre me decía eso tiene fecha de caducidad y es la primera vez que no lo veo así, que no veo que mi relación se va a acabar”, comentó Danilo Carrera.

El actor confirmó que le gustaría tener hijos junto a su prometida y desea que se parezcan a ella en vez de a él.

“Tendría hijos muy guapos y no por mí, espero que no se parezcan a mí te lo juro, cuando tenía otras relaciones pensaba si llego a tener hijos con esta mujer pensaba que se parezcan a mí, ahorita digo no, que se parezcan a ella, es superbuena deportista, superinteligente, habla cuatro idiomas”, comento Danilo en entrevista.

“No claro que no, yo soy normal, no creo que los títulos se pasen, no es algo que me interese”, explico Danilo, quien lo tiene sin cuidado este tema. Hasta e momento no ha revelado el nombre de su futura esposa, ni ha compartido fotos junto a ella.