Franco Escamilla ventila pasado de José Luis Reséndez

Luego de la controversia en la que se vio envuelto por su chiste sobre las cosas que deben hacer las mujeres para hacer felices a los hombres, Franco Escamilla se le va con todo el actor José Luis Reséndez, quien fue uno de los primeros en atacarlos, así como en contra de todas las personas que se metieron con su familia.

A través de un capítulo reciente de su pódcast ‘Toy aburrido’, el comediante toco el tema de su reciente polémica y habló sobre el meme que compartió Reséndez, el cual decía que pronto le llegaría su ‘Will Smith’, haciendo alusión a lo sucedido en los Oscars del 2022.

“En este tuit, él sugiere que, a todo Chris Rock, le llega su Will Smith. Estoy seguro de que, en su mente, dijo ‘me estoy mamand*, qué creativo que soy’. Suena a amenaza, amigo, parecer ser alguien que quiere ser mi Will Smith”, manifestó.

Bajo este panorama, comentó que no sabía quién era el actor, pero que, al investigar sobre él, pudo averiguar el problema que tuvo por presuntamente haber agredido a su pareja, años atrás.

“Lo primero que me sale, dije ‘ya sé quién es’; yo estoy haciendo apología del machismo, de acuerdo con sus comentarios y él hacia una serie de narcos ¿no?. Eso no es todo, ¿no es este hijo de put* que está acusado de golpear a una mujer?”, expresó.

Ante esto, tachó al actor de “doble moral”, argumentando que no puede exigir respeto para las mujeres cuando ya ha tenido polémicas por, supuestamente, ser agresivo con su pareja.

“Perdóname, pero no queda hacerte el moralista. Estoy seguro de que eres una furia para los ching*z*s y, si un día nos topamos, me va a ver cara de mujer y me va a poner una putiz*, de eso estoy seguro, pero no le podría una mano encima a una mujer. En mi pueblo le llaman doble moral”, apuntó.

Finalmente, aseguró que Reséndez solo se está colgando del asunto de su chiste para ganar relevancia y dejó en claro que, por su parte, el conflicto con él ya está más que concluido.

“No hay nada más que decir. Estoy seguro de que esta persona necesita, pues generar, ya ha de decir ‘ya me contestó, deja ahora contesto’, está bien, por mí, hay muere”, concluyó el tema.

Tras el video de Escamilla, José Luis Reséndez usó su Twitter para contestar y decir que no le interesaba las críticas en su contra, pues su único objetivo al hablar del asunto fue resaltar el machismo que se vive.

“Se me acusa de moralista, por abrir los ojos a una realidad urgente, donde nuestras nuevas generaciones nos necesitan para sanar toda esa maldita maldición machista de mala crianza que afecta a nuestras familias y sociedad”, tuiteó.

En tanto, Franco Escamilla pidió que no involucraran a su hija y esposa en la polémica, pues ellas no se merecen los malos comentarios que han hecho en su contra.

“Ya no iba a hablar del tema, pero, cuando se meten con mi familia, ya no me parece justo. A mí díganme lo que quieran, cualquier insulto que se les ocurra ya lo escuché desde secundaria. No te puedes poner a insultar a una niña de 13 años o a mi esposa”, externó.

Agregando que “defiende” el derecho de las personas para que lo ataquen, pero solamente a él, sin que se meta a sus seres queridos: “Díganme lo que quieran, están en todo su derecho, pero a mí”, dijo.