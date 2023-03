Identifican vialidades peligrosas para peatones y ciclistas

Zaragoza, Constituyentes, el Anillo Vial Fray Junípero y Libramiento Surponiente, las más inseguras

Javier Hernández

Zaragoza, Constituyentes, el Anillo Vial Fray Junípero Serra y el libramiento Surponiente son cuatro de las vialidades más peligrosas para los peatones y ciclistas por la falta de banquetas, ciclovías, alumbrado público y bahías para el transporte público, indicó Andrei Montero Ortiz, vocero de la Unión de Asociaciones de Ciclistas de Querétaro (UCIQ).

“Una de las principales arterias que tenemos con mayor inseguridad para el peatón y el ciclista es Av. Zaragoza, esto ha implicado cuatro bicicletas blancas, desde el tanque de agua y hasta Av. Tecnológico de cinco años a la fecha, pero también han existido una serie de accidentes con peatones, leves y fatales”, señaló Andrei Montero.

Asimismo, indicó que otra vialidad es el Anillo Vial Fray Junípero Serra en todo su tramo, desde el CRIQ hasta La Pradera, no hay banquetas, no hay ciclovías, ni iluminación, tampoco cruces seguros. La otra es el libramiento Surponiente, donde murieron dos ciclistas en el mes de enero; “…lo que es la comunidad de La Estancia, las colonias nuevas de Viñedos, Sonterra, Tres Cantos, ya es una zona bastante urbanizada y no hay banquetas, ni bahías de transporte público, ni iluminación, entonces también es una vialidad donde ha habido muchos accidentes”.

Finalmente, dijo que Constituyentes, en el tramo de Plaza de Toros a Av. Tecnológico ha habido muchos accidentes, ya que está el nodo para ir a la carretera federal 57 y es donde los ciclistas y las personas a pie, tienen dificultades para poder avanzar.

El vocero de la UCIQ reconoció que las puertas con las autoridades y plantear sus necesidades han estado abiertas y se les da seguimiento, por lo que continuarán pugnando por estas mesas de diálogo para mejorar la infraestructura necesaria para incentivar a los nuevos ciclistas y quienes transiten las calles a pie, lo hagan con seguridad.

“Sí se abren las puertas, se abrió la puerta hace por con la SCT esto después de que murieron dos compañeros en el mes de enero, se dio una apertura, el delegado dijo que iba a revisar las normas porque nos comentó que la norma aún no les indica que cuando construyan carreteras, también construyan banquetas, ciclovías, iluminación, entonces es un problema; pero estamos en espera de una tercera reunión. En cuanto al Fray Junípero, se abrió una mesa de trabajo con la Subsecretaría de Gobernación del estado, estamos tratando bastantes temas con distintos enlaces y estamos a la espera de reunirnos con la CEI y darles seguimiento a las peticiones”.

Finalmente, exhortó a la población a tener tolerancia con el ciclista, ya que todos tienen derecho de llegar de transitar y de llegar a sus destinos de manera segura. “Decirle a la población que tengan tolerancia con el ciclista, que es una vida la que va ahí y que también él al igual que un automovilista tiene derecho de llegar a su casa. Lo digo para que nos pongamos en el lugar del otro, yo como ciclista entiendo que el automovilista tiene prisa y tiene que llegar, y si hay un momento me puedo retirar o hacerme a un lado para que pase, pero el automovilista a veces no piensa en nosotros y pasa a 5 centímetros del manubrio y te puede provocar una caída, entonces solo como tolerancia y respeto, cuando vean a un ciclista por favor respetarlo y no presionarlo con el claxon o haga sonar el motor, respeto en todos”.