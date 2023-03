Maluma causa revuelo con polémicas fotos en Instagram

Este fin de semana y en anticipación a la próxima llegada de la primavera, el cantante Maluma se encargó de hacer que la temperatura subiera –tal vez demasiado– gracias a unas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram y que de inmediato ocasionaron millones de reacciones y comentarios porque, en ellas, el intérprete de Felices los cuatro aparece desnudo, dentro de una alberca, y con la mano de la mujer que tomó las imágenes cubriendo la parte media de su cuerpo. Y aunque esto ya resultaba motivo suficiente para causar revuelo, la verdadera oleada vino cuando saltó a la vista un detalle en la última de las fotos.

“Casi no encuentro fotógrafa”, escribió el cantante colombiano de 29 años junto al carrusel de imágenes en las que, así como el emoji de diablito sonriente con el que acompañó su mensaje escrito, se le puede ver con una sonrisa y una mirada pícaras viendo directamente a la cámara en las primeras dos de las tres instantáneas que compartió en su perfil y que para la tarde del domingo superaban los 2.4 millones de Likes.

Sin embargo, fue la tercera foto de la colección la que generó varias decenas de miles de comentarios, ya que en ella parecería quedar visible parte de la anatomía del cantante, lo que desató un intenso debate en la sección de comentarios de la publicación, en el que las seguidoras del también actor discutían si se veía lo que muchas de ellas creían ver o si se trataba sólo de un efecto óptico producido por las ondas en el agua.

“Vean la última foto y den zoom en el agua, de nada amigas”, fue la indicación que dejó una usuaria de Instagram, justo debajo de la frase que escribió Maluma junto a las imágenes en las que pareciera que, debajo del agua, alcanza a verse parte del pene del cantante, según lo expresan varias de las seguidoras que se sumaron al acalorado debate en los más de 20 mil comentarios que generó la publicación.

No es la primera vez que Maluma publica fotografías tomadas en la misma alberca, ya que el pasado 1 de marzo compartió otra serie de imágenes capturadas en el mismo lugar y desde el mismo ángulo, en las que al contrario de las que subió a su cuenta de Instagram este sábado, se nota que en todo momento trae puesto un traje de baño, detalle que en las polémicas fotos que dieron paso a toda clase de especulaciones sobre si está enseñando de más o no, no queda del todo claro, situación que derivó en situación viral.

Más allá de que en dichas fotos pueda verse o no un poco más del cuerpo del colombiano, lo cierto es que la situación generó mucho interés este fin de semana en su cuenta de Instagram, un hecho muy benéfico para la promoción del próximo álbum de estudio de Maluma, titulado Don Juan, y del que ya se escuchan los dos primeros sencillos, La Reina y su más reciente canción, La Fórmula, un tema de salsa en el que vuelve a cantar con su gran amigo Marc Anthony, y sobre los que habló en un video que aparece en la sección de Historias de su perfil.

“Paso por aquí a agradecer el cariño, todo lo que está pasando con el primer capítulo de Don Juan, de La Fórmula con Marc y La Reina, de verdad que toca agradecerles el recibimiento. Ese primer capítulo es diferente para los amantes de la salsa y para los amantes de la música romántica. Pero también he visto muchos comentarios de que ya quieren que lance reggaeton, como música para la calle, para la disco. Y tranquilos que eso viene por ahí. Vienen juntes cabrones, vienen cosas importantes, que eso hace parte del segundo capítulo de Don Juan, así que no se desesperen. Por el momento La Reina, es La Fórmula, pero viene candela”, comentó el cantante en el clip que publicó este domingo, sin hacer mención alguna a la polémica que desató con sus fotos el día anterior. ¿Tú ya las viste?