Polémica por la quema de piñata de la ministra Norma Piña

AMLO reprobó la acción

Durante el mitin convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el paso fin de semana, un grupo de personas quemaron una piñata con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hecho que causó controversia y diversos comentarios.

Y es que, mientras gritaban “Fuego, Fuego”, “Fuera Piña, Fuera Piña” y la ya clásica insignia “Es un honor esta con obrador, las personas se encontraban golpeando y prendiéndole fuego.

La figura de cartón, vestía con clásica ropa de los y las ministras de la Suprema Corte, además llevaba una fotografía del rostro de Norma Piña.

No obstante, tras viralizarse esas escenas, activistas y diversas personas en redes sociales lo catalogaron como violencia feminista simbólica contra la ministra. Por lo que, constituye violencia política de generó.

En tanto, durante la conferencia matutina el presidente López Obrador condenó y reprobó la quema de piñata quien, al ser cuestionado sobre el hecho, el mandatario dijo que fueron “expresiones minoritas”, pues su movimiento ha sido y seguirá siendo pacífico.

“No debe llevarse a cabo este tipo de actos; no es lo mejor; creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos” mencionó.

Recordar que tras la victoria de Norma Piña en la Suprema Corte en México el pasado 2 de enero de este año, esta fue catalogada como una supuesta derrota a López Obrador, pues los opositores afirmaron que la nuestra ministra presidente no cumpliría con los “caprichoso” del presidente desde la SCJN.