Tania Rincón supera el Covid-19 por segunda vez

A unas semanas de haber anunciado su separación de Daniel Pérez, con quien llevaba 12 años de matrimonio, Tania Rincón preocupa a sus fans al dar a conocer que se contagió de Covid-19 por segunda ocasión.

A través de sus historias de Instagram, la famosa presentadora empezó mostrando una fotografía donde está en la playa, junto a una reflexión: “Mi mente está ahí en este preciso momento”, expresó.

Posteriormente, colocó una imagen en la que se puede ver usando un cubrebocas en, aparentemente, un hospital: “Pero hoy estoy aquí ganándole al Covid-19”, indicó.

Como era de esperarse, la presentadora recibió miles de mensajes positivos de sus fans para su pronta recuperación, algo que agradeció desde el fondo de su corazón: “Tengo los mejores fans, muchas gracias, siempre”, indicó junto a un video que le hizo un seguidor en su honor.

Bajo este panorama, también posteó una historia en alusión al Día del Fan, que se celebró el pasado 18 de marzo, junto a estas palabras: “Gracias por estar siempre y apoyarme”.

Como se mencionó anteriormente, esta no es la primera vez que Rincón se contagia de Covid-19, pues, en 2021, también se enfermó mientras conducía el programa ‘Guerreros’. En aquella ocasión, comentó que se sentía bien y no había desarrollado síntomas.

A unas horas de anunciar su diagnóstico, la presentadora contó que ya había dado negativo a su prueba de Covid-19, resaltando que seguirá con sus actividades normales.

Cabe resaltar que, el pasado 14 de marzo, Andrea Legarreta, quien es compañera de Tania Rincón en el programa Hoy, también reveló que estaba enferma de Covid-19: “¿Otra vez? No”, compartió en su Instagram, junto a una prueba positiva.

En el caso de Legarreta, su primer contagio fue en 2020, aunque, en ese momento, los encargados de dar la noticia fueron sus mismos colegas de Hoy: “Gracias a Dios, todo bien. Hay que pensar positivos”, expresó Galilea Montijo en esa ocasión.

Poco después de eso, se dio a conocer que la presentadora había sido hospitalizada por una neumonía, ocasionada por el virus. Afortunadamente, todo salió bien y fue ella misma quien pudo anunciar que ya se encontraba mejor.

“Mis amores, mi casa, mi cama. Gracias a Dios. Día a día mejorando. Mis pulmones se están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores que mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño”, contó.