Denuncian a profesor de Telesecundaria por abuso sexual en Tolimán

Un menor de 15 años de edad narró que, tras ser amenazado con un arma de fuego, fue abusado sexualmente por su profesor de la Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto de la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Tolimán.

La víctima relató que el lunes pasado se reunió con varios compañeros de la escuela y su profesor en unas albercas que se ubican en la comunidad El Sabino, lugar al que acudió con su novia en donde estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes.

“Estuvimos con unos compas tomando cerveza, yo estuve con mi novia como dos horas, como desde la 1:30 como a las 3 y cuando la dejé en su casa me regresé y empecé a tomar con ellos, me tomé tres cervezas, después tomé tequila y estaba con ‘esa persona’ (profesor) que nos decía que tomáramos”.

Aseguró que cada rato estuvo pidiendo la hora porque tenía que regresar a su casa en el camión de las 5.30 para llegar a las 6 de la tarde, pero “esa persona”, como se refiere al profesor, le dijo que no había problema que siguieran tomando e incluso dio más dinero para comprar cerveza y una botella de tequila.

“Dijo que siguiéramos yo calculo que como a las 5 o 5:30. ‘Esa persona’ decide llevarnos a un compa y a mí a la comunidad ‘El Maguey’ y durante esa subida, ‘esa persona’ empezó a manosearme (respira) y cuando llegamos dejó a mi compa, se estacionó y me siguió manoseando, estuvimos como 15 minutos, me besó, y creí que me iba a llevar a mi casa, pero tomó otra dirección, pensé que regresaríamos a donde estábamos (El Sabino) a seguirla, pero cuando vi que pasó de largo me saqué de onda y le pregunté que a dónde íbamos”.

Detalló que cuando llegaron a El Cerrito lo volvió a tocar, lo besó, le mordió el cuello, le quitó el pantalón, los tenis, la ropa interior, se subió y abusó de él.

“Después de esto ‘esa persona’ se regresa en el carro, yo estaba viendo que se estaba quedando dormido y también me hice el menso de que también estaba borracho, abro la puerta para decirle que voy a vomitar, pero en realidad no, lo que hago es agarrar una piedra con la que tenía pensado golpearlo, pero se da cuenta y me pide que deje la piedra.

“Me habla bonito, me dice mi amor, cuando agarro la piedra, me grita y fue cuando de nuevo se subió y yo le suelto un puñetazo, se enoja más y me agarra y me dice que no me va a dejar ir, se acuesta, le quité las llaves y cuando y las aventé hacia afuera, se da cuenta, se enoja y me pide las llaves”.

La víctima asegura que tenía pensado marcarle a la policía con su celular, pero ‘esa persona’ se da cuenta y lo avienta y se estrelló quedando descompuesto.

“Escuché que pasó un carro y no sabía si levantarme, pero después escuché una moto, me armé de valor y le dije que iba a pedir ayuda, pero el maestro me dijo “no”, no mi amor, no grites y le grité al chavo de la moto, salí corriendo del coche, dejando todas mis pertenencias, me subí a la moto y más adelante marcó a la Policía y eso sería todo (…) al principio, cuando llegamos a El Maguey me amenazó, sacó un arma y me dijo que me dejara o iba a ver y me dejé”.

Al enterarse, la madre del menor acudió a la Fiscalía a interponer los hechos donde se abrió la carpeta de investigación CI/CAD/488/2023 por el delito de abuso sexual.

De igual forma, Guadalupe Alcántara de Santiago, presidenta municipal de Tolimán confirmó que el profesor, a quien tienen plenamente identificado por ser un municipio pequeño fue detenido inicialmente por consumo de alcohol, considerada una falta administrativa, por lo que fue detenido por la Policía Municipal.

“Se que hubo un convivio en el que estaban participando y actualmente el maestro se encuentra detenido por cuestión administrativa, por ingerir bebidas embriagantes y por esa razón lo detuvieron los policías municipales en espera de que la Fiscalía continúe con las investigaciones”.