Consejo de Teatro pide cumplir compromisos en materia de cultura

Diego González

Noticias

En rueda de prensa, integrantes del Consejo Consultivo de Teatro dieron a conocer los temas que, señalan, aquejan a la comunidad teatral, por lo que exigen que las autoridades estatales en materia de cultura, cumplan los compromisos adquiridos, al tiempo de señalar cuatro de sus principales inconformidades, así como se atiendan sus demandas de manera inmediata.

Entre sus demandas, piden que, mediante oficio, se dé cumplimiento, a la brevedad, a las peticiones de la comunidad teatral, así como no represalias hacia ningún miembro de la comunidad teatral por manifestar sus inconformidades.

Luz María Espinoza, Mariana Hartasánchez, Enrique Guillén, Cecilia Navarro, Miguel Loyola, Ana Bertha Cruces, integrantes del CCT, así como representantes de compañías teatrales, como José Luis Álvarez Hidalgo, advirtieron que, de no haber una respuesta favorable por parte de las autoridades, se volverán a reunir para definir las acciones en lo subsecuente “porque no vamos a esperar tres o cuatro meses para que la respuesta se dé, por lo pronto no se participará en el Festival Internacional de Teatro”.

Informaron que representan a más de 400 artistas escénicos, quienes se ven afectados por las acciones ejercidas por parte de la autoridad estatal.