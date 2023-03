Expertos deberán analizar el retiro del mercado del Fentanilo MPR

Tina Hernández

Respecto a la propuesta del gobierno federal sobre sacar del mercado el “Fentanilo”, la titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, precisó que el asunto está en manos de los expertos anestesiólogos, quienes deberán establecer un Comité para conocer los pros y contras.

El miércoles 15 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso prohibir el “Fentanilo” como medicamento en México y Estados Unidos, para hacer frente a la crisis del tráfico y la adicción en ambos países a este opioide.

“El Fentanilo como tal es un medicamento, que está debidamente regulado, que es prescrito sobre todo en el servicio de anestesiología o en las unidades de cuidados intensivos, es un medicamento que ha mostrado su utilidad.

“Esta propuesta que hace el presidente será sometida a un grupo de expertos, para saber si procede retirarlo del mercado”.

Martina Pérez Rendón precisó que de eliminarse del mercado el “Fentanilo”, el sector salud de ambos países deberá establecer medicamentos alternativos para el tratamiento de pacientes con procedimientos quirúrgicos o en terapia intensiva.

La funcionaria estatal expresó que además del peligro de adicción al opioide, la venta ilegal del “Fentanilo” es peligroso porque quienes la consumen, no conocen de las cantidades y de las otras sustancias que este medicamento puede contener, en su venta en el mercado negro.

“Los expertos en la materia son los anestesiólogos, si se retira del mercado, los expertos deberán emitir sugerencias de cuales serían las alternativas terapéuticas. No creo que hubiese repercusiones si hubiera alternativas.

“Es un analgésico muy potente y se utiliza en los procedimientos quirúrgicos, muy bien cuidados, que es la diferencia del que se utiliza de forma ilícita, que no se sabe la dosis, no sabes con qué viene mezclado y es altamente adictivo, en el proceso no regulado hay este proceso de adicción muy rápido”.