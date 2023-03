Impulsa UAQ la incursión de mujeres en áreas STEM

La Facultad de Informática presentó los detalles del WOMEN IT 2023

Jahaira Lara

Noticias

Con la finalidad de visibilizar y reconocer el trabajo de las profesionistas en el área de las tecnologías de la información, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realizará el evento denominado WOMEN IT 2023 “La innovación está en ti”, este próximo 29 de marzo en el Centro de Negocios Juriquilla.

Este evento, impulsado por la Facultad de Informática (FIf), estará dirigido al público en general para que de forma presencial o vía streaming a través de las redes sociales de la Unidad Académica, presencien diversas conferencias y paneles liderados por mujeres exitosas en la materia.

Luego de señalar que de totalidad de personas dedicadas al enfoque STEAM solo el 20 por ciento son mujeres, la secretaria Académica de la Facultad de Informática, Mtra. Dulce Carolina Sánchez Hernández indicó que con esta actividad se busca eliminar estigmas y motivar a las nuevas generaciones a sumarse a las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas o STEAM, por sus siglas en inglés.

“La realidad es que la brecha sigue muy grande, estamos hablando de un 80-20, ese es el propósito principal de este tipo de eventos, que mostremos a las mujeres que pueden tener esa confianza, de que podemos incursionar en estas áreas y que no somos menos que nadie, que podemos ir de la mano y fortalecernos con nuestros compañeros”, manifestó.

El WOMEN IT 2023 contará con las conferencias: “El impulso de las mujeres en la ciencia, tecnología e innovación”, “Hackeando estereotipos en tecnología”, “Una carrera, tres industrias”, “Panorama de las mujeres en ciberseguridad: retos y desafíos”, “Keep calm and do management” y “Tecnología, cultura e inclusión: su conexión desde otra perspectiva”. Para el cierre, se desarrollará un panel especializado de mujeres en la industria de las Tecnologías de la Información.

La académica indicó que también se contará con una Expo Empresarial, en donde se harán presentes diversas compañías enfocadas a las tecnologías y las telecomunicaciones, entre ellas: Huawei, Storecheck, Indra, Cenam, Hireline y Vision Consulting.

Las y los interesados en acudir de forma presencial al WOMEN IT o visualizarlo a través de redes, podrán registrarse en la dirección: womenit.fif-uaq.mx.