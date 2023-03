Invitana a participar en Parlamento Abierto en torno a Ley de Ciencia y Tecnología

Por Jahaira Lara

El miércoles 29 de marzo, la Cámara de Diputados dará inicio a un Parlamento Abierto en torno a la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, por lo que la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, hizo un llamado a la población en general a participar; pues destacó que es importante que se consolide una ley que sí corresponda a las necesidades del sector científico y tecnológico del país.

En este sentido, recordó que la primera mesa de discusión será sobre el derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica; posteriormente el 11 de abril, se proyecta otra más y el resto habrían de realizarse posiblemente durante Semana Santa.

Situación por la cual, consideró que los tiempos se están forzando, sumado a que durante el período vacacional la convocatoria suele ser más escasa; por lo que reiteró el llamado a participar en estos foros que se aperturan por parte de la Cámara de Diputados, esto a través de los números 555 036 00 00 en las extensiones 57090 y 68261, los correos electrónicos de la Cámara de Diputados y mediante la liga http://leyhcti.diputados.gob.mx para el registro.

“Es una fecha obligada por la presión social que se ha generado alrededor de este tema por parte de los diferentes sectores que están haciendo presión, pero realmente no se tenía ni siquiera pensado abrir parlamento abierto porque además no se ha hecho. Tenemos desde el 2019 trabajando en foros para esta ley, estamos en el 2023 y después de cinco documentos no ha salido porque hay una discrepancia importante que no se ha escuchada y no se ha atendido entonces hagamos todo para que este mismo año salga la ley que sí corresponda y responda a las necesidades del sector científico y tecnológico”.

Por otra parte al hablar del Foro “Perspectivas sobre las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, impulsado por la UAQ, destacó que se concretaron seis compromisos con diputados y senadores en torno a la iniciativa de ley homónima.

Entre estos, destacó que se concretará la realización de parlamentos abiertos, trabajar de manera bicameral el tema, escuchar a todos los sectores involucrados, profundizar cada uno de los tópicos de interés del sector académico y de investigación, entregar a las y los especialistas el documento final y discutir con ellos el presupuesto para ciencia y tecnología; enlistó la también investigadora.

“Me parecen muy importantes estos compromisos porque además hubo disposición por parte de diputados y senadores de trabajar en conjunto, se entendió que la ley, así como está, no resuelve ninguna de las interrogantes puestas sobre la mesa y que por lo tanto se necesita del apoyo y el consenso de todas las partes para poder llevarlo a cabo”, concluyó.