Morena avanza en Querétaro: Rufina Benítez

Tras afirmar que la aceptación del presidente de la República cada vez crece en el país, Rufina Benítez Estrada, dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), manifestó que en Querétaro la ciudadanía está molesta con la tradición PRI-PAN, lo que permite avanzar al partido que representa.

“Sinceramente yo pensé que era difícil en Querétaro, por la larga tradición PRI-PAN, pero hoy vemos a la ciudadanía molesta y que confía en Morena”, afirmó al tiempo de comentar que la ciudadanía confía en lo que el Morena pueda hacer en las elecciones del próximo año

En este sentido, dijo, se está trabajando con la gente, porque ese es el principal objetivo de Morena.

“Nosotros tenemos más esta visión de más territorio y menos oficina, estamos trabajando con la base, municipios, comunidades, directamente con la gente. Es más el trabajo directo con la militancia y con los simpatizantes, que lo mediático”.

Sobre las recientes declaraciones del diputado local de Morena, Juan José Jiménez, en el sentido de que no hay presencia del partido en el estado, Rufina Benítez prefirió no opinar, pues señaló que los estatutos de su partido no permiten entrar en discusiones sino de manera interna, ante los órganos del partido.

Aun así, la dirigente morenista aseguró que el partido ha tenido un avance importante en Querétaro, pues dijo que la sociedad está aceptando las reformas, obras y trabajos de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador “por ello seguiremos impulsando reformas, aun cuando la oposición esté impidiendo que se lleven a cabo”.