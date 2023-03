Piden remover sexoservicio en la Alameda

Transeúntes acusan mala imagen y delincuencia

Diego González

Con el aumento de sexoservidoras en la zona de la Alameda Hidalgo, transeúntes piden que se les retire del lugar por tratarse de un espacio de recreación y de esparcimiento familiar, en donde actualmente, se tiene una mala imagen y perciben inseguridad.

Es entre avenida Zaragoza y avenida Pasteur donde, desde temprana hora y hasta altas horas de la madrugada, diversas mujeres se colocan en la zona para ofrecer servicios sexuales, lo cual, ha causado malestar por parte de transeúntes que recorren a diario, la zona.

El señor Armando Montes expresó su malestar ante tal hecho, pues comenta que, sin importar la hora, las mujeres se colocan en la acera para ofrecer servicios de índole sexual y lo cual, dijo, da una mala imagen en la zona del Centro Histórico.

“Se supone que es el Centro Histórico, deberían quitarlas porque dan una mala imagen, no es posible que hasta en el día se coloquen y las autoridades no hagan nada, me parece una falta de respeto para todas las personas que cruzamos o nos sentamos por aquí”.

Sentada en una banca ubicada dentro de la Alameda Hidalgo y en compañía de su hija, la señora Dulce Miramontes comparte que, para ella, más que una cuestión de imagen, se trata de una cuestión de respeto, pues dijo que es un “insulto” para todas las personas que se encuentran en la zona y que buscan disfrutar de una rato agradable en familia.

“No, es una grosería, aquí vienen familias con niños y niñas, es una falta de respeto para todas y todos; imagínate que tu hijo te pregunte sobre ellas, es de mal gusto, deberían quitarlas. Se trata de un lugar de recreación, no de mala muerte”.

Aunado a la problemática de la mala imagen en la zona, la inseguridad también es una preocupación para los transeúntes, pues indican que los intentos de robo y delincuencia han aumentado con la llegada de dicho grupo de mujeres.

Mariano N expresó que fue víctima de un intento de robo, pues afirmó que “las muchachas se te acercan de la nada; una vez me intentaron abrir la mochila, tuve que echarme a correr porque vi que veían unos tipos. Está peligroso por aquí de noche, por eso ya mejor no paso. A varios amigos ya los han intentado asaltar por este tramo”.

Asimismo, Eduviges N aseguró que durante los últimos meses, se percató de actividad “rara” en la zona y que son dichas mujeres, quienes, además de ofertar encuentros sexuales, venden y reparten estupefacientes en la acera.

“Me tocó una vez, ver a una de esas chamaquitas sacar paquetes sospechosos, me di cuenta de eso porque salgo de noche del trabajo y tengo que pasar por la zona… así ya no me da confianza pasar por aquí. Se dicen muchas cosas que uno mejor evita pasar hasta de día por aquí”.

Las quejas de las personas sobre las sexoservidoras son principalmente de transeúntes que se ubicaban sobre avenida Zaragoza, quienes la mayoría, estaban esperando alguna ruta o sentadas en las bancas de la zona.