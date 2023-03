AJ McLean se separa de su esposa

El integrante de los Backstreet Boys, AJ McLean, y su esposa, Rochelle, informaron a través de un comunicado en conjunto que decidieron vivir en espacios diferentes luego de 11 años de haber contraído nupcias.

“El matrimonio es difícil, pero vale la pena. Hemos decidido separarnos temporalmente para trabajar en nosotros mismos y en nuestro matrimonio con la esperanza de construir un futuro más fuerte”, dijeron en su comunicado.

De la misma manera, AJ y Rochelle puntualizaron: “El plan es volver a estar juntos y continuar alimentando nuestro amor mutuo y nuestra familia. Pedimos respeto y privacidad en este momento”.

Conjuntamente, los McLean también pidieron respeto ante la difícil situación por la que atraviesan, sobre todo por sus dos hijas: Elliott, de 10 años, (Elliott solía llamarse Ava) y Lyric, de 6.

“Pedimos respeto y privacidad en este momento. La separación es bastante difícil, por favor sean amables y recuerden que hay niños involucrados”, subrayaron.

La pareja comenzó a salir en marzo de 2009, tras 10 meses de noviazgo, el cantante le propuso matrimonio durante un viaje a Las Vegas, aunque se casaron hasta diciembre de 2011 en una ceremonia gótica en el Hotel Beverly Hills ante la presencia de los demás integrantes de los Backstreet Boys.

El cantante ha pasado por varias pruebas junto a su esposa, una de ellas fue en 2018, cuando anunció que había recaído después de luchar contra problemas de alcoholismo y abuso de sustancias.

“Mira, no me avergüenzo de decir que he recaído durante el último año. No es ningún secreto que esto es una enfermedad y que es una lucha diaria […] el mayor problema con el que trato es ponerme primero a mí y no a mi familia primero. Porque en mi opinión, eso es lo que debes hacer: debes poner a la familia primero”, explicó en una entrevista en ese momento.

AJ buscó diversos tratamientos por depresión y consumo excesivo de alcohol en 2001, 2002 y 2011, pero ahora se rodea de grupos de apoyo y asiste a reuniones con regularidad para no recaer en estos problemas de salud.