Hay “Plan C” electoral dice AMLO

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ante el freno del “Plan B” electoral, cuentan con un “Plan C” el cual consiste en llamar a la población a no votar a favor del bloque conservador; añadió que impugnará el freno que la SCJN hizo a la Reforma Electoral.

“Hay un “Plan C”, que no piensen que ya se terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. Ese es el “plan C”, ya lo aplicamos en 2018. Fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación” dijo en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que el ministro Javier Laynez se extralimitó en los hechos del Poder Legislativo ya que, los hechos que tomaron los diputados y senadores lo anulan. “Puede haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo” menciono.

Añadió que lo importante es conocer por qué actúan así y aseguró que la mayoría de las personas saben que se trata de un asunto político y no jurídico. El jefe del Ejecutivo dijo que lo que buscan no es ni siquiera que no apruebe la reforma electoral, sino que no se les reduzca el sueldo a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral.

Recordó que el Plan B establece topes salariales de acuerdo a lo marcado en la Constitución “porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127”.