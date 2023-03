Johnny Depp vive tranquilo en Inglaterra tras juicio con Amber Heard

A pesar de que Johnny Depp posee una gran cantidad de inmuebles por todo el mundo, pues cuenta con una isla, propiedades en las colinas de Hollywood, un rancho en Kentucky y una casa en el sur de Francia, el actor decidió alejarse de los lugares donde es presa fácil para los paparazzi y se instaló en Inglaterra.

Tras experimentar uno de los periodos más polémicos de su vida, en la mediática batalla legal contra Amber Heard, el protagonista de Piratas del Caribe decidió retirarse de territorios donde es reconocido fácilmente y tras ganarle el juicio a su exesposa se mudó al tranquilo poblado de Somerset, terreno que le permite vivir de manera cómoda y apartado de los reflectores.

De acuerdo con la revista People, la residencia que el actor compró en el 2014 se ubica en el campo al suroeste de Inglaterra, está rodeada por jardines amurallados, y cuenta con 12 habitaciones que aparentemente están adornadas con algunas antigüedades que Johnny adquirió en Lincolnshire.

“Me encantan los lugares con carácter. Tengo varias casas en varios lugares y todas significan algo especial para mí”, comentó Depp a la publicación a tan solo 10 meses de haber ganado la demanda por difamación que entabló contra Heard.

“Los británicos son geniales y te saludarán como si fueras un vecino (pero) sin exagerar. No me importa si la gente quiere un autógrafo o una breve charla, pero no cuando tengo un momento privado con mi familia”, señaló el también músico.

Asimismo, Johnny aseguró que no es de las personas que adquieren casas solo por contar con diversas propiedades. “No las tengo solo para decir que las tengo, las tengo para usar y porque son un poco especiales”, expresó.

Por otra parte, al hablar con la revista Somerset Life sobre este tema, Depp dejó ver su agradecimiento con la comunidad del lugar. “Puedo ir a las tiendas sin estar rodeado de gente que quiere selfies. No me importa hasta cierto punto, pero a veces se llena demasiado”, destacó.

De esta manera, el artista manifestó que el haberse mudado al condado de Somerset le ha permitido llevar una vida más relajada y lo más parecida a “la normalidad”, dentro de lo posible, tras su mediática batalla con su famosa exesposa.