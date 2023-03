Maluma habla de lo que pasó con su ex Natalía Barulich y Neymar Jr.

Maluma y Neymar Jr. presumieron de una gran amistad hasta hace cuatro años, cuando se le acusó al brasileño de haber sido el tercero en discordia entre el cantante colombiano y su pareja Natalía Barulich.

Tras su ruptura con la modelo en 2019, Maluma por fin decidió hablar de lo que realmente pasó entre el futbolista y la cubano-croata durante la entrevista que concedió al programa Alofoke Radio Show.

Al escuchar la pregunta: “La cuestión con Neymar, ¿cómo fue esa vuelta?”, el intérprete de “Hawái” respondió: “La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia”.

Tras un segundo de silencio, Maluma rompió a reír y aclaró: “No, mentira”. Y agregó: “Yo terminé con Natalía y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo”.

Cuando le preguntaron cuánto tiempo después de terminar con Maluma, Barulich empezó a salir con Neymar, el reguetonero bromeó: “Como a los treinta segundos”.

Posteriormente, el colombiano puntualizó: “No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo”, dijo.

Como se recordará, Barulich conoció a Maluma cuando grabaron juntos el videoclip del tema “Felices los 4”; tras vivir un romance del que compartían detalles en redes sociales, la pareja sorprendió al confirmar su ruptura en medio de rumores de infidelidad de la modelo.

Poco después, Natalía brindó una entrevista para el podcast Evolve tras su ruptura con Maluma y ahí confesó que su romance con el cantante no había sido tan bonito como se pensaba.

“Para mí la relación fue muy tóxica. Sabía que no me estaba perdiendo una relación real, sino que había perdido esta idea que había creado en mi mente y que realmente no existía. Digo que mi relación era tóxica porque fue muy unilateral; me refiero a que yo daba el mil por ciento y recibía como máximo el 20 por ciento, podría decirse”, contó al respecto.

Tras varios meses disfrutando de su soltería, por ahora Maluma ha vuelto a encontrar el amor en la arquitecta colombiana Susana Gómez, con quien ha sido fotografiado en varias ocasiones y mantiene una relación más privada, pues comparte muy poco de ella en redes sociales.