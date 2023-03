Propone Paul Ospital “matar” socialmente a deudores alimentarios

El diputado del PRI busca crear un Padrón de Deudores Alimentarios

Crear un padrón de deudores alimentarios, y “matarlos” socialmente para que no pueda tramitar licencia de conducir, INE o pasaporte, eso propone el diputado Paul Ospital.

Señaló que a nivel nacional, son 15 estados de la República, los que ya cuentan con un padrón de este tipo, mientras que en Ontario, Canadá, desde 1996, se prohíbe la expedición de licencias de conducir a deudores alimentarios y en Estados Unidos, ser deudor, no te permite acceder a una jubilación: “los artículos que se van a reformar del Código Civil del Estado, son el 48, 95 y 294, además de adicionar los artículos 295 bis y 295 ter. A nivel nacional está la discusión; sin embargo, no es necesario esperar a que lo aprueben en el ámbito federal, para trabajarlo a nivel local”.

De igual manera, dio a conocer que se presentó la iniciativa que reforma el artículo 96 de la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro, de manera que, las personas inscritas en el registro de deudores alimentarios, no puedan tramitar su licencia de manejo.

Paul Ospital señaló que no se tienen cifras en Querétaro sobre el número de deudores alimentarios, pero sí se habla de que seis de cada 10 divorcios, que tenían hijos, en CDMX terminan en procesos judiciales por deudas alimentarias: “seguramente se presentarán amparos, pero la intención es complicarles la vida cotidiana a los deudores alimentarios, como le hacen a sus hijos o a las mamás de sus hijos, que tengan una muerte civil, ya que a nivel local no podrán obtener su licencia de conducir y a nivel federal, tendrán prohibido contar con su INE o pasaporte. Debemos privilegiar el interés superior de la niñez, a la alimentación; es decir, comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad. No podemos seguir permitiendo que se ejerza violencia contra las mujeres, a través de los hijos”.