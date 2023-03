Roberto Cabrera buscará la reelección en San Juan

Sergio Hernández

Noticias

Quiero reelegirme y la estadística dice que en las cuatro elecciones donde he participado, he ganado, afirma Roberto Cabrera, edil de San Juan del Río.

“No hay mejor evaluación que las elecciones y ahora en el modelo de reelección tendremos la oportunidad el próximo año si Dios quiere pero está bien, hay que encarar lo que diga mi partido, el partido Acción Nacional es quien tiene la voz en un equipo que desde hace muchos años se ha consolidado en san Juan del río que es el panismo y finalmente un panismo que durante los últimos 30 años ha gobernado de las últimas 11 elecciones que se han dado en 8 ocasiones de manera municipal, hemos contribuido para ayudar al gobernador Nacho Loyola, hemos contribuido para que ganara Francisco Garrido, para que ganara el Pancho Domínguez y Mauricio Kuri, San Juan del Río siempre ha puesto su voto en favor de los proyectos del PAN”.

-¿Siente que lo quieren los sanjuanenses?

-No se trata de que yo me dé una autocomplacencia, sería bueno preguntarle a los sanjuanenses qué opinan de un servidor porque finalmente lo que entiendo es que yo soy el empleado de la ciudad con la mayor responsabilidad del orden del gobierno municipal y sí, por supuesto, me encantaría si Dios quiere y si la ciudadanía lo determina me da la oportunidad en este encargo de 6 años, pero lo más importante y lo que hay que entender es que no es una autocomplacencia o una autoevaluación sino una evaluación que tienen los ciudadanos y las familias

-¿Tiene la capacidad electoral para ganar?

-La estadística lo ha demostrado. Tengo cuatro ganadas entonces mi hándicap es de un candidato que generalmente gana las elecciones. Nada está dicho, nada está escrito y creo que el error más grande que puede cometer alguien al que aspira es a sentirse que ya ganó algo cuando ni siquiera estamos en la competencia todavía, lo más importante reitero es trabajar y dar resultados y bueno cuando hemos tenido la oportunidad de competir la ciudadanía tiene la última palabra.

-¿Qué le diría a Memo Vega?

-Que es un gran compañero que juntos hemos ganado distintas elecciones y que como en el mundial no ganó Messi solo, ganó el equipo de Argentina como dicen los clásicos del deporte un jugador bueno gana un partido pero un equipo gana un campeonato entonces lo más importante es…

-¿Le andará jugando las contras?

-No, hoy nosotros somos equipo desde hace muchos años, desde que decidimos militar en el mismo partido político, el peor error que puede cometer un equipo o un individuo que juega en la parte deportiva haciendo la analogía para ganar es confiarse entonces lo más importante en este momento es trabajar, prepararse para dar el resultado, en la cancha política es lo que nos toca

-¿Sabía que anda promocionando a Marcia Solórzano?

-La verdad es que, reitero, que como dice el clásico yo tengo otra información totalmente distinta y bueno lo más importante es que claro que promocionamos a Marcia, promocionamos a Germain, promocionamos a Memo y si ellos me promueven a mí qué bueno porque somos activos del partido. Hoy promocionamos los resultados de un gobierno del Partido Acción Nacional y de la mano sobre todo de la ciudadanía de quienes servimos de manera muy respetuosa, planteo yo la unión, planteo el trabajo en equipo, planteó alejarnos de la división a través de cualquier situación que eso es lo que esperan nuestros adversarios y me refiero en términos políticos que el Partido Acción Nacional se vuelva a dividir, Memo y yo sufrimos una división en el 2009 y en el 2012 y sabemos de las consecuencias de ir separados, hoy tenemos la oportunidad de haber madurado en las elecciones 15, 18 y 21 en las que nos hemos acompañado, lo acompañemos como candidato a Presidente municipal del 15 y del 18 y estuvimos convencidos y tal fue el resultado que Memo tuvo la posibilidad de haber ganado 3 elecciones al hilo. Es un muy buen compañero tengo toda la confianza en que somos equipo porque insisto a los 2 nos une San Juan del Río pero antes nos unió el Partido Acción Nacional