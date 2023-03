Reconoce René Mejía la solidaridad de los amealcenses

Descarta instalar albergues o centros de acopio

Javier Hernández

Noticias

El alcalde de Amealco René Mejía Montoya, descartó por el momento habilitar algún albergue o instalar un centro de acopio para las familias afectadas por las fuertes precipitaciones y granizada que se presentó el pasado martes en la demarcación; además destacó el trabajo coordinado entre el municipio, las dependencias estatales y la Sedena.

En ese sentido, el edil Mejía Montoya reconoció la solidaridad de los amealcenses con los afectados y dijo que seguirán recorriendo las zonas que más daños presentaron, como hasta ahora, para seguir atendiendo a la población.

“Tenemos albergues, sin embargo no hubo la necesidad de que utilizaran, la gente se resguardó con familiares en casas deshabitadas y afortunadamente todo bien. Al momento no contemplamos solicitar apoyo a otros municipios, la gente es muy solidaria y todos están participando para poder salir adelante; la gente está agradecida porque no pasó a más y contentos de vernos ahí trabajar, pero para eso nos contrataron”, afirmó el alcalde.

Asimismo, René Mejía manifestó que de acuerdo con las probabilidades de que caiga más precipitación, el pronóstico es del 70 por ciento con lluvias fuertes. Sin embargo, aseguró que seguirán trabajando por los pobladores de la mano de las autoridades estatales y la Sedena.

“Estamos al pendiente y estamos trabajando en coordinación con las autoridades estatales a través de la Sedesoq y el DIF estatal, así como con la Sedena y aquí estamos presentes”, manifestó.

Cabe recordar que debido de las fuertes lluvias y el granizo que se precipitó este pasado martes, las comunidades más afectadas del municipio de Amealco fueron Chitejé de Garabato, El Varal, Las Salvas y Cerro del Gallo, por lo que la autoridad municipal indicó estar desde el primer momento atentos y recorriendo las zonas afectadas, para otorgar la ayuda necesaria para repararlos.