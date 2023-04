Billie Ellish se disculpó con sus fans por suspender concierto

La presentación de Billie Ellish se vio afectada por el torrencial aguacero que cayó en la Ciudad de México, y a pesar de que la gente no abandonó el Foro Sol en espera del concierto que forma parte de la gira “Happier Than Ever, The World Tour 2023”, finalmente el show tuvo que suspenderse.

Una hora y media después del tiempo previsto para el inicio del espectáculo, la misma Billie apareció en el escenario para anunciar que el evento no podía llevarse a cabo por las afectaciones que dejó la lluvia en el lugar.

“No puedo hacer el show, quiero decir ¿vieron la tormenta? ¡Jesucristo!, He estado sentada en backstage esperando, pensando ¿en qué momento los veré?, ¿cuándo podré subir al escenario? Los he escuchado todo el tiempo y me quedé”, inició su mensaje la cantante.

“Me dijeron que no podía hacer el show, que ustedes estaban esperando y sé que deben ir a casa… Así que pensé que al menos podía salir aquí y agradecerles por estar parados, bajo la tormenta esperando, y pensé, que si está bien, no es mucho, pero podía cantar unas cinco canciones. Así que no es un show, no puedo hacer el show, nada está funcionando y no es seguro para mí ni para ustedes, pero tengo que hacer algo, así que cantaré un par de canciones”, agregó.

Posteriormente, Ellish tuvo el noble gesto de cantar cinco de sus exitosos temas, por lo que entonó en acústico: “When The Party’s Over”, “Everything I Wanted”, “Ocean Eyes”, “Lovely” y “Happier than ever”, ya que, por problemas de audio, no pudo realizar su presentación.

Cabe mencionar que horas más tarde, Ocesa y Ticketmaster anunciaron que será este mismo jueves 30 de marzo cuando se lleve a cabo la presentación que esperaban los fans de la cantante y compositora estadounidense en el Foro Sol.