LA CRUZAZULEÓ

Por José Luis Jiménez

Fotos de Víctor Pichardo/Prensa Gallos

NOTICIAS

Gallos ganaba hasta el minuto 89 y se dejó empatar a dos por Cruz Azul

Ser tan poco el amor y desperdiciarlo en celos…

Gallos Blancos jugó el mejor partido desde hace mucho tiempo, vino de atrás, soportó la anulación de un gol, faltaba un minuto de tiempo regular y al final se dejó empatar a dos goles con el Cruz Azul en partido pendiente de la jornada 4 del Torneo Clausura 2023 ante un lleno total en el estadio Corregidora.

El equipo “chico”, contra el equipo “grande”. Nóminas incomparables, las apuestas hablaban de cuántos goles metería Cruz Azul, porque del marcador ya era seguro, ganaría la Máquina.

Conforme pasaron los minutos, la sorpresa fue mayúscula y los aficionados queretanos fueron, poco poco, tomando protagonismo en las gradas. El estadio estaba vestido de azul, muchos villamelones salidos del closet. Viven en Querétaro, pero le van a la Máquina.

En el terreno, los jugadores se estaban encargando de cambiar la historia en base a la tenencia del esférico. Gerk sabía que eso le duele a los equipos dirigidos por el “Tuca” Ferreti.

Y sobre el minuto 23, en una jugada por derecha, llegó Omar Mendoza que mandó un centro donde Ettson Ayón conectó de rebote para abrir el marcador, pero los ojos del VAR vieron un fuera de lugar y se anuló.

Gallos continuó dominando el partido, salvo ciertas imprecisiones, el cuadro local dictó el ritmo del encuentro, sin embargo con la calidad técnica de los jugadores cruzazulinos se percibía que no necesitaban mucho para hacer daño, lo cual sucedió sobre el 41 en un contrarremate de Alfonso Escoboza para abrir el marcador.

Por lo hecho en el primer tiempo, Gallos salió con más ganas en la parte complementaria. Estaban más concentrados y “abrieron” la cancha, llegaron por las bandas y al 56 vino la recompensa del empate en un centro, una chilena fallida de Ayón y el esférico cayó en los botines de Eduardo Fernández, quien cruzó un balazo que clareó a “Chuy” Corona.

“Cagajo”, “El Tuca” Ferreti notoriamente enojado. Su equipazo estaba siendo dominado por los humildes gallitos que, con la autoestima por los cielos, insistió y de no ser por el arquero Corona, hubieran soportado el segundo tanto, en un centro de Barrera por izquierda que remató José Zúñiga y Corona desvió con la pierna y manoteó también.

La sensación del partido era que Gallos podría hacer más, insistió en atacar y en un tiro de esquina apareció el central argentino Miguel Barbieri para conectar un cabezazo que se fue al ángulo inalcanzable para Corona al minuto 84.

El nerviosismo se apoderó, no solo en los jugadores, sino en la afición, pues se sabía que Gallos no sabe cerrar los partidos, que había perdido muchos puntos en los últimos instantes, incluso en minutos de compensación y no defraudaron porque Cruz Azul anotó el empate sobre el minuto 89 de tiempo corrido por medio de Diego Lotti en jugada individual y por el corazón del área, el balón pasó por en medio de las piernas de Corona.

Después vino un partido de ida y vuelta. A ambos equipos, le sabía a poco un empate, quisieron ganar, pero todo quedó en insinuaciones.

El próximo partido de Gallos será en el mismo Corregidora el próximo domingo contra los Pumas de la UNAM, en el debut de “Turco” Mohamed como técnico universitario.