Querétaro, sede de la Octava edición del Foro Internacional de Leche

En rueda de prensa, se dio a conocer que Querétaro será sede de la Octava edición del Foro Internacional de Leche, por parte de Vicente Gómez Cobo, presidente de Femeleche, quien estuvo acompañado de Rosendo Anaya, titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (Sedea); Tania Palacios, secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro y Romualdo Moreno, Presidente del Foro Nacional de Lechería 2023.

Se informó que Femeleche será un espacio donde se expondrán los últimos avances en tecnología y genética; así como las propuestas de políticas públicas que permitan mejorar la productividad de este importante subsector para el estado y el país.

“Es para nosotros un gran privilegio, que nuestro estado y capital, hayan sido seleccionados para llevar a cabo la Octava edición del Foro Internacional de Lechería, el más importante en el país, que representa un espacio para acercar los últimos avances en tecnología y genética, pero principalmente, para encontrar y proponer en conjunto, las políticas públicas que permitan mejorar la productividad de este importante subsector para nuestro estado y nuestro país”, señaló Rosendo Anaya.

El presidente de Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE), Vicente Gómez Cobo, externó su preocupación por el crecimiento poblacional y lo que representa en disminución de tierra para trabajar, por lo que resaltó la importancia del papel que juegan las políticas públicas para este tema.

“En el año 2000, éramos seis mil millones, en 50 años vamos a crecer un 50 por ciento la población, lo que significa que vamos a tener 33 por ciento menos tierra por habitante en el mundo para producir los alimentos que necesitamos. El reto para lograrlo, el reto tecnológico, el reto de los productores y los gobiernos, de los consumidores, no es un reto minúsculo y no se va a dar si no existen los mecanismos de ajuste”, indicó.

Romualdo Moreno informó que se espera que más de mil 200 productores nacionales e internacionales se den cita en el Querétaro Centro de Congresos el próximo 26 de abril, en donde se abrirá también, una ventana para los creadores industriales o artesanales de productos derivados de la leche, como el queso, que aportan al agroturismo de la entidad.