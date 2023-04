Stephanie Salas se solidariza con Aracely Arámbula

Stephanie Salas externó su total apoyo y solidaridad a Aracely Arámbula, luego de que se diera a conocer que la actriz inició un proceso legal en contra de Luis Miguel, debido a que supuestamente dejó de cumplir nuevamente con el pago de manutención de Miguel y Daniel, hijos que procreó con La Chule.

La hija de Sylvia Pasquel, quien mantuvo una breve relación con el intérprete de la que nació Michelle Salas y nunca recibió apoyo económico del Sol de México en este sentido para la primogénita de ambos, es que ahora se pronunció sobre lo que vive Arámbula.

“La verdad soy muy ajena a eso, no sabría (qué decir) y bueno, pues, cada quien hace lo correcto, lo que tiene qué hacer, como mujer 100 por ciento (la apoyo)”, dijo Salas durante su más reciente encuentro con la prensa.

Por otra parte, al ser cuestionada por el presunto robo que sufrió su abuela Silvia Pinal, Stephanie dijo: “Pues ¿qué te puedo decir?, la verdad es una situación deplorable, muy triste, lamentable de verdad, ¿qué te puedo decir?, no tengo palabras para lo que está pasando. La verdad no me quiero meter, así como en los adentros familiares porque creo que pues es un tema delicado y es un tema personal si lo ven así, familiar, entonces pues que se resuelva internamente es lo único que yo pido, y que las cosas vayan a buen puerto”.

Asimismo, recalcó: “Yo siento que mi abuela se merece todo y más, es una mujer de una gran trayectoria, una señora muy luchona, que se merece estar en el lugar correcto, social, artísticamente, política, familiar, etcétera”.

Sobre la presunta boda que su hija Michelle celebrará a mediados de este año, la artista manifestó: “¿Verdad?, no sé, yo creo que una noticia tan importante como lo que se ha especulado de Mich, creo que lo correcto es que ella sea la indicada, yo me vería muy mal en caso de que fuera cierto, en caso de que no, lo que tuviera que ser, pues dando una información que yo creo que le corresponde a Mich. Me encantaría, sí algo quiero es la felicidad de mi hija”, declaró.

Por último, la cantante, quien vive un romance de ensueño con Humberto Zurita, expresó su deseo de contraer nupcias próximamente. “Ay, ¡claro que sí!, siempre he querido llegar al altar, pero no ha podido ser posible, así que esperemos que pronto, (de blanco) o de negro”, dijo al respecto.