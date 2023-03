Vandalizan Galería Perímetro Alameda

Caleba

Noticias

Una pintura destrozada y otra hurtada es el saldo que hasta el momento se tiene de la Exposición M-100-2023 que impulsó la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro en la Galería Perímetro Alameda por motivo del Día Internacional de la Mujer.

La obra que fue vandalizada es la de hizo Sara Sofia Godoy Morán, de 13 años, considerada la artista más joven y quien rindió homenaje a la activista Adela Velarde Pérez.

Tras lamentar este acto vandálico, la estudiante de secundaria aseguró que, de alguna manera, con su obra movió algún sentimiento pues asegura que su pintura tiene un “mensaje político” que a alguien no le gustó.

“Me dieron la noticia cuando salí de la escuela, pero prefiero tomarlo con optimismo y pensar ‘eh mi trabajo es tan bueno que causó alguna emoción de odio’ porque en la pintura venía un mensaje político”.

Explicó que, en su obra, la cual fue pintura acrílica con brocha, puso hasta abajo unas balas en las que se leían varios mensajes, entre ellos, “Viva México libre de dictadura” y en otras “El INE no se toca”.

Recoció esta un poco impactada por lo que pasó con su pintura, sobre todo porque una vez que fue destrozada y quedar en el suelo le pasó una bicicleta encima.

Llamó a las autoridades a prestar mayor atención en la seguridad de este tipo de exposiciones pues de alguna manera el trabajo que se expone es inédito lo que representa un gran valor para cada una de las artistas que participó.

“Esto que pasó con mi obra, no me desmotiva, al contrario, me halaga, me causa emoción de que pude haber causado un sentimiento en alguna persona”.

Sin embargo, para María Alejandra Moral de la Rosa, madre de Sara Sofia, lo que sucedió le causó mucho coraje, impotencia y sobre todo tristeza pues fueron muchas horas y sacrificio las que sacrificó su hija.

“Venía de dejar a mi segunda hija y me llamó mi hermano, quien diario pasa por la Alameda y me avisó que la obra de mi hija había sido vandalizada, eso me indignó y la verdad es que no lo tomé con tanta filosofía como lo hizo Sara, quizás porque yo no soy artista plástica, pero me dio mucho coraje y sólo pienso en por qué lo hicieron”.

Refirió que cuando platicó con algunos de sus amigos, quienes son artistas plásticos le dijeron que el hecho de haber destrozado la obra de Sara era un halago porque sin lugar a duda movió algún sentimiento.

“Me da coraje e impotencia porque mi hija dedico cuatro días en los que estuvo bajo el Sol, pero además porque faltó a la escuela, esa semana estuco pesada porque también tenía exámenes e hizo muchos sacrificios para participar en la exposición y pasa esto…. Realmente me indigna”.

Al igual que lo hizo su hija, María pidió a las autoridades mayor seguridad, pero sobre todo estar más al pendiente de las obras.

“Es un momento para aprender a ser resilientes y si uno se cae se levanta; la forma en cómo tomó esto Sara me impulsa a salir adelante, me llena de orgullo la actitud de mi hija porque a mí me dio mucho coraje y enojo, pero cómo dijo mi marido, las adelitas no se rinden”.

Aparte de esta obra que fue destrozada, otra más fue robada, sin que hasta el momento se sepa cuál y de quién era por lo que este es el segundo año en que se registra un incidente de esta magnitud, pues en 2022 se robaron una obra de Frida Khalo.