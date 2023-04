Ximena Sariñana se pronuncia sobre el estado de salud de su manager

La cantante Ximena Sariñana se sinceró con la prensa sobre el brutal ataque que sufrió su production manager por parte de varios sujetos tras finalizar la presentación que ofreció en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023.

La artista de 37 años reveló que las noticias sobre el estado de salud de su compañero de trabajo no son alentadoras, además de aprovechar las cámaras de los medios que la captaron en el aeropuerto de la Ciudad de México para exigir que el patronato de la feria esclarezca los hechos sobre la golpiza que recibió Luis Miguel Melche Duarte tras culminar su presentación.

“Agarraron a golpes a mi production manager al finalizar un concierto que tuvimos en la Feria de Texcoco, y fue un ataque, lo atacaron alrededor de cinco o seis hombres, no estamos seguros, y lo dejaron obviamente muy mal. Encerraron a mis músicos en su camerino, y a todo el resto del staff, no los dejaron salir, así que nos hace pensar que fue algo completamente premeditado”, explicó a los reporteros.

Tras manifestar que no tienen ni la menor idea de dónde pudo provenir el ataque o el origen de este, Ximena explicó que el productor del evento estuvo en contacto con ellos tras el incidente que tiene en el hospital a Melche Duarte. “El promotor respondió en el sentido de que luego luego contestó y luego luego se regresó al lugar para tratar de entender qué era lo que había pasado, pero pues bueno”, detalló.

Al respecto de si ya acudieron con las autoridades pertinentes para interponer los cargos correspondientes, la cantautora explicó: “Sí, ya, ya se levantó la denuncia, estamos ahora sí que haciendo todo lo que nos toca a nosotros de nuestra parte para dar con los responsables”.

Con relación a la posibilidad de que la seguridad del lugar estuviera enterada de lo que iba a suceder con su manager, Ximena dijo: “Yo estoy completamente también… esa es mi lógica también, que al final había una “seguridad” y quién sabe cómo, pero estos… hombres… entraron por la seguridad, y nada, estamos obviamente haciendo esas averiguaciones y teniendo esas mismas preguntas que el público está teniendo”.

Al hablar del estado de salud de su colaborador y si ya fue operado por las agresiones que sufrió en el rostro, la intérprete no brindó buenas noticias. “Ya lo intervinieron, pero es la primera de varias, o sea, desafortunadamente fue una… sí, va a tener repercusiones muy fuertes para su salud por mucho rato”, expuso al respecto.

Acto seguido, Sariñana confesó que esta situación tiene en muy mal estado a todos sus trabajadores. “Mi equipo está fragmentado, obviamente es poco, pero además pues emocionalmente y psicológicamente están muy, muy afectados”, subrayó.

Finalmente, la artista agradeció el apoyo que ha recibido de sus compañeros del medio artístico después de que ella denunciara los hechos en Instagram. “Músicos y artistas que se han sumado, que me han hablado por teléfono, por redes y demás, me han apoyado mucho, y han un poco también denunciado que eso no se puede permitir”, concluyó.