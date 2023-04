Afectaciones mínimas en Amealco y Huimilpan por granizo PC

Diego González

Tras haberse llevado a cabo una revisión en las viviendas que se vieron afectadas, en los municipios de Amealco y Huimilpan, por la granizada del día martes, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, informó que no se tiene afectaciones severas en las estructuras de las casas, por lo que solo estarán sustituyendo las láminas de los techumbres.

Detalló que en el municipio de Huimilpan, solo fueron seis las casas afectadas, pero que fue en Amealco, precisamente en la comunidad de Garabato, donde se tuvo mayor número de afectaciones, pues fueron 404 las viviendas que sufrieron daños por la precipitación de granizo.

Por lo anterior, dijo que ya se tuvo un acercamiento con los vecinos afectados y que se realizaron los correspondientes estudios, con el objetivo de determinar el nivel de afectaciones en las estructuras de las casas.

Es así que Amaya Torres informó que solo fueron las láminas de techumbres y los calentadores solares, los que se vieron afectadas y que, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las administraciones de los respectivos municipios, se encuentran reemplazándolos

“Los daños solo fueron en las láminas de techumbres, ya no hubo más afectaciones extras, fue puro techo. Ya se tiene las láminas que se van a instalar; el personal de la coordinación estatal de Protección Civil ya hizo visita a las casas en donde se hizo una evaluación de estructuras para saber si eran seguras”.

Finalmente, al referirse al pronóstico de clima en la entidad, explicó que ya no se espera alguna precipitación de granizo, y que, por lo contrario, se tendrán temperaturas elevadas, en las próximas semanas, por lo que recomendó no exponerse al sol por largos periodos, beber abundante agua y procurar no exponer al sol a menores o personas de la tercera edad.