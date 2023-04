Apagan incendio en Pinal de Amoles

Por: Cipriano Morales

Media hectárea de zona cerril fue la afectación en predio particular

Pinal de Amoles, Qro.- En rápida intervención controlan y sofocan al 100 por ciento un incendio que se registró en un predio particular ubicado en Puerto de Amoles, Pinal de Amoles, dónde media hectárea de zona cerril fue la afectación, no registrándose personas lastimadas, por fortuna.

En el combate al fuego participaron elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Pinal de Amoles, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la brigada contra incendios de Pinal de Amoles, quienes luego de algunas horas de arduo trabajo lograron controlar y apagar el incendio al 100 por ciento, aunque para entonces, como se menciona líneas arriba, la afectación era de media hectárea de zona cerril.

Las causas que provocaron el incendio no se precisaron, sin embargo, protección civil invita a la población a extremar precauciones sobre los incendios forestales, para ello recomendó no arrojar colillas de cigarro encendidas, no quemar basura, no encender fogatas, evitar quemas agrícolas y lo más importante: reportar cualquier emergencia para evitar situaciones de mayores consecuencias.